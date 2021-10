Eurowings und Lufthansa melden deutlich mehr Geschäftsreisende

Geschäftliche Besprechungen wurden während der Pandemie über Zoom, Teams oder Skype abgehalten. Die Geschäftsreisen nahmen dramatisch ab und blieben lange hinter den steigenden Touristenzahlen. Doch nun erkennen die Fluggesellschaften in Deutschland eine Umkehr bei den Business-Reisenden und stocken auf.

Die Menschen wollen wieder reisen, ob privat oder geschäftlich. "Sobald Reiserestriktionen fallen, ziehen die Buchungen an", sagt eine Sprecherin der Lufthansa auf Anfrage von airliners.de. Bei der größten europäischen Fluggesellschaft ist man sich sicher: "Videokonferenzen werden nicht den für Geschäftsbeziehungen so wichtigen persönlichen Kontakt ersetzen können.

Das Volumen an Geschäftsreisen wird mittelfristig wieder 90 Prozent des Vorkrisenniveaus erreichen."

So sieht es auch der Lufthansa-Chef Carsten Spohr, der in einem Interview mit dem "Standard" aus Österreich sagte: "Ja, die Erholung ist deutlich spürbar." Man sehe einen erfreulichen Trend bei den Geschäftsreisen, die im dritten Quartal noch auf niedrigem Niveau gewesen seien und jetzt gerade stark anzögen. "Das Geschäftsreisesegment ist weniger saisonabhängig, deshalb wird sich die gute Entwicklung bei den Firmenbuchungen bis in den Dezember fortsetzen", betonte Spohr. "Kurz gesagt: der Geschäftsreiseverkehr ist schneller und stärker zurückgekehrt, als erwartet."

Auch das Fachmagazin "Mobilitätsmanager" ist sich sicher: "Nachdem die ersten zwei Quartale des Jahres 2021 fast komplett im Zeichen von Lockdown und anhaltenden Reiserestriktionen standen, erholt sich der Geschäftsreisemarkt in Deutschland."

Zuletzt hatten mehrere große europäische Airlines verkündet, dass die Erholung in diesem Segment deutlich schneller voranschreitet als ursprünglich angenommen. Auch bei Eurowings herrscht diese Sicht vor. "Die Geschäftsreise kehrt nach langer Corona-Pause zurück – wenn natürlich noch auf niedrigerem Niveau im Vergleich zu der privaten Urlaubsreise", teilte das Unternehmen mit. Vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage im Business-Segment hat Eurowings ihr Flugprogramm dementsprechend für Geschäfts-Reisende an ihren größten deutschen Standorten deutlich aufgestockt, heißt es weiter.

Eurowings verdoppelt Netzangebot