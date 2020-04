Rückholaktionen und ihre Herausforderungen

Seit März holt die Bundesregierung unter anderem mit Hilfe der Lufthansa weltweit Touristen zurück nach Deutschland. In Zeiten der Coronavirus-Pandemie stehen die Airlines vor zusätzlichen Herausforderungen.

Ein Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Tunis spricht mit Reisenden in Tunis. © dpa / Simon Kremer

Normalerweise bringt die Lufthansa Touristen und Geschäftsleute an Ziele in aller Welt. In Zeiten der Corona-Pandemie geht es aber plötzlich vor allem darum, gestrandete Deutsche zurück zu holen. So kamen beispielsweise in der Nacht zum Mittwoch etwa 900 Rückkehrer aus Neuseeland in Frankfurt an. Die beiden Lufthansa-Maschinen hatten eine Ausnahmegenehmigung, "denn eigentlich gilt ja das Nachtflugverbot", sagte der Sprecher der Bundespolizei am Flughafen, Reza Ahmari, über die beiden Flüge.

Die Organisation der Flüge ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Rund 380 Flüge von 81 Flughäfen seien von den Airlines der Lufthansa-Unternehmensgruppe umgesetzt worden, teilte der Konzern am Mittwoch mit. 56 weitere Flüge seien bereits in Vorbereitung. "Wir haben es mit stündlichen Änderungen weltweit zu tun", erklärt Aldo Espinosa von der Lufthansa-Gruppe. "Die Welt schottet sich immer mehr ab." Zusammen mit einem rund achtköpfigen Team sitzt er in einem Konferenzraum vor einer Exceltabelle und versucht mit Hilfe seiner Kollegen im Ausland, die Flüge zu organisieren.

Die Reisebeschränkungen infolge der Coronavirus-Pandemie könnten sich in den unterschiedlichen Ländern ständig verschärfen oder ändern, erläutert Espinosa. Außerdem müsse das Unternehmen die Arbeitszeiten der Crew, Reise- und Flugbeschränkungen und viele weitere Faktoren berücksichtigen. Zum Beispiel dürfe teilweise die Flugzeugbesatzung plötzlich nicht mehr einreisen oder nur in speziellen Hotels untergebracht werden. Dazu kämen noch alltägliche Probleme wie das Wetter.

"Das sind viele Unbekannte", ergänzt Espinosas Kollege Matthias Hinze. Die Hälfte der Orte würden außerhalb der regulären Ziele angeflogen werden. Das stelle das Unternehmen zusätzlich vor Probleme. "Da kennen wir keinen, haben keine Vertragspartner". Der Check-In und die Abfertigung der Passagiere vor Ort, aber auch das Tanken des Flugzeuges müsse dann so schnell wie möglich organisiert werden.

Ein Team der Lufthansa aus aller Welt koordiniert mit Hilfe von Telefonkonferenzen und Tabellen, dass jeder Flug, jede Landung und jeder Zwischenstopp geplant ist. Was sonst eine Vorbereitungszeit von ungefähr zwei Monaten benötige, müsse das Unternehmen teilweise innerhalb von rund 72 Stunden regeln, erklärt Hinze.

Hilfsgüter werden auch transportiert

Es werden allerdings nicht nur Urlauber nach Hause gebracht, sondern auch Hilfsgüter transportiert. Neben Frachtflugzeugen sind dafür laut Lufthansa auch Passagierflugzeuge verwendet worden. Die Sitze wurden dann kurzerhand zu Lagerflächen für Boxen umfunktioniert, wie eine Sprecherin erklärte. Rund 33 Flüge dieser Art habe die Lufthansa bisher durchgeführt, um unter anderem Schutzmasken zu transportieren. 64 weitere seien geplant.

Auch bei den Passagierflügen gebe es einige Kuriositäten. Bei einem Rückflug aus Lima in Peru habe der Check-In zum Beispiel außerhalb des Flughafens auf einer Wiese mit Zelten und Partytischen stattgefunden.

Rückholaktionen laufen nicht über Linienflugpläne

Das Auswärtige Amt antwortet auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, dass von den verbliebenen über 10.000 deutschen Reisenden in Neuseeland bereits etwa 3000 zurückreisen konnten. Insgesamt seien ein gutes Dutzend Flüge nach Neuseeland mit der Lufthansa und der Air New Zealand geplant. "Es geht für Sie nur noch um das Wann, nicht mehr um das Ob: Das Rückholprogramm läuft", verkündete die Deutsche Botschaft in Neuseeland in einem Schreiben am Dienstag. "Eine solche Rückholaktion verläuft nicht wie ein regulärer Flugplan. Schon gar nicht für über 10.000 Personen."

Das zeigt auch die komplizierte Planung der Lufthansa. Um die deutschen Touristen aus Neuseeland holen zu können, müsse eine Besatzung in Bangkok in Thailand warten, berichtet Karan Singh von der Lufthansa. Für eine Crew sei die Flugzeit hin und zurück zu lange, deshalb müsse auf dem Rückweg in Thailand die Besatzung ausgetauscht werden. Diese werde zuvor mit einem Leerflug von Frankfurt in die thailändische Landeshauptstadt geflogen.

Insgesamt sind seit Beginn der Rückholaktion Mitte März mehr als 200. 000 Deutsche wieder zu Hause. Rund 75 000 Urlauber aus Deutschland, Österreich und Belgien wurden mit Hilfe der Lufthansa zurückgebracht, wie der Konzern berichtete. Etwa 40.000 warten immer noch auf die Rückreise, die meisten in Neuseeland, Südafrika und Peru.