Rückholaktion für Deutsche vor dem Abschluss

In wenigen Tagen soll die größte Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik abgeschlossen sein. 230.000 Deutsche seien in der Corona-Krise aus dem Ausland abgeholt worden, teilte das Auswärtige Amt mit.

Ein Passagier wartet auf seinem Gepäck liegend im Terminal 4 des Flughafens Madrid-Barajas © dpa / Eduardo Parra/Europa Press

Gut vier Wochen nach Beginn der Rückholaktion der Bundesregierung sind rund 230.000 wegen der Corona-Krise im Ausland gestrandete Deutsche wieder zu Hause. Nach Angaben des Auswärtigen Amts (AA) müssen jetzt nur noch wenige Tausend Reisende ausgeflogen werden, die meisten davon aus Südafrika, Argentinien und Peru. Die "Luftbrücke" steht damit vor dem Ende. Danach werden sich die Botschaften aber weiter um Einzelfälle kümmern.

Außenminister Heiko Maas hatte die "Luftbrücke" für deutsche Touristen Mitte März gestartet, um zusammen mit Reiseveranstaltern und Fluggesellschaften Reisende aus den Ländern zurückzuholen, aus denen es keine regulären Flüge mehr gibt. Das Auswärtige Amt hat dafür auch selbst Flugzeuge gechartert und mit 235 Sonderflügen 60. 000 Passagiere transportiert. Darunter waren auch 5000 EU-Bürger und 2000 Bürger aus Staaten außerhalb der Europäischen Union.

Wie viele rückkehrwillige Deutsche noch genau im Ausland festsitzen, kann das Auswärtige Amt nicht sagen. In einzelnen Ländern melden sich auch noch Deutsche, nachdem der letzte Rückholflieger abgehoben ist, so zum Beispiel in Pakistan. Von dort wurden am 31. März und 4. April zwei Flüge organisiert, mit denen 650 Passagiere nach Deutschland gebracht wurden. Man gehe davon aus, dass damit die Deutschen, die zu diesem Zeitpunkt zurückkehren wollten, auch zurückgekehrt seien, sagte AA-Sprecherin Maria Adebahr.

Ein weiterer Rückholflug ist laut deutscher Botschaft in Islamabad zunächst nicht vorgesehen. Am Wochenende wurden aber Deutsche von französischen und dänischen Maschinen mitgenommen.