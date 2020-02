Aus- und Rückblick Die Weltsicht des BDL, die Zukunft des TXL-Areals und die Airbus-Bilanz

Montag, 10. Februar, Berlin

BDL Jahrespressekonferenz

Am Montag will der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) auf seiner jährlichen Rundum-Pressekonferenz einen Überblick über die aktuelle Lage der deutschen Luftverkehrswirtschaft und die Kennzahlen für das Jahr 2019 sowie einen Ausblick auf das Jahr 2020 vorstellen. Wie haben sich die deutschen Fluggesellschaften und Flughäfen im Markt behaupten können? Wie haben sich die Marktanteile entwickelt? Wie haben sich die Flugpreise entwickelt? - das sind einige der Fragen die der Dachverband der deutschen Luftfahrtbranche beantworten will.

Mittwoch, 12. Februar, Media Lounge im Kühlhaus, Berlin

Pressegespräch Standortkonferenz – Nachnutzung Flughafen Tegel

Wie geht es in Berlin nach der BER-Eröffnung mit dem Areal des Flughafens Tegel weiter? Laut Auskunft der Veranstalter des Pressegesprächs "Die Zukunft von Berlin TXL" laufen die Vorbereitungen für die Übernahme des Geländes und die Planungen für Berlin TXL mit der Urban Tech Republic und dem Schumacher Quartier laufen "auf Hochtouren". Bei der Veranstaltung in der Media Lounge können sich Besucherinnen und Besucher umfassend informieren und mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft sowie zukünftigen Nutzern zentrale Aspekte aus den Themenbereichen Wohnen, Wirtschaft und Smart City diskutieren.

Donnerstag, 13. Februar, Berlin

Airbus Jahresbilanz

Airbus stellt am Donnerstag seine Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr vor. Die dürften auf betrieblichen Seite solide sein. Bei den Schmalrumpf-Flugzeugen kommt der europäische Flugzeugbauer kaum hinterher. Auch die A220-Bestellungen können sich mittlerweile sehen lassen. Bei den Großraumflugzeugen sehen Marktbeobachter die Zukunft nicht ganz so rosig. Einen wirklichen Dämpfer für den Konzern und die Bilanz bedeutet jedoch die 3,6 Milliarden-Strafzahlung aufgrund von Korruptionsvorwürfen in verschiedenen Ländern.

