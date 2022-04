"Ruckeliger" Osterflugbetrieb, aber kein Chaos

Die Osterferien haben an Deutschlands Flughäfen ohne das befürchtete Chaos begonnen. Zwar gab es hier und da Verspätungen und lange Schlangen, das befürchtete Chaos zum Ferienbeginn bliebt aber aus - auch am BER, der erstmals unter Vollast stand.

Die Osterferien haben in Deutschland ohne Chaos begonnen. Erstmals nach Corona hatte die Branche vielerorts wieder ein Aufkommen wie vor der Pandemie zu stemmen. Wegen der nach wie vor bestehenden Corona-Reglementierungen in vielen Destinationen und aufgrund der vielfach angespannten Personallage gab es Befürchtungen, dass der Ferienauftakt in etlichen großen Bundesländern zu einem Chaos führt.

"Eine erste Bilanz fällt positiv aus. Insgesamt wurde das erhöhte Passagieraufkommen an den Flughäfen professionell bewältigt", sagte Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer beim Flughafenverband ADV, auf airliners.de-Anfrage. "Unser Dank gilt insbesondere dem Bundesinnenministerium und der Bundespolizei, die in täglichen Sonderrunden alle Kräfte zur Stabilisierung der Luftsicherheitskontrollen aktiviert haben."

Alle Flughäfen hätten sich im Vorfeld des ersten Ferienwochenendes in intensiven Gesprächen mit den an der Abfertigung beteiligten Dienstleistern auf den Ansturm vorbereitet, so Beisel. Den Flughäfen sei wichtig gewesen, dass alle Beteiligten für die Verkehrs- und Belastungsspitzen am ersten Osterferienwochenende gerüstet waren.

"Ruckelig" aber kein Chaos

Am Frankfurter Flughafen hatten am Samstag und Sonntag jeweils rund 150.000 Fluggäste die beiden Terminals genutzt. Am größten deutschen Flughafen fanden täglich rund 1100 Starts und Landungen statt. Zum Vergleich: In Vor-Corona-Zeiten hat es an Spitzentagen auch schon mehr als 240.000 Gäste an einem Tag gegeben.

Wegen Personalmangels hatte Fraport schon im Vorfeld vor Problemen an einzelnen Stellen des Abfertigungsprozesses gewarnt und die Fluggesellschaften gebeten, auf einzelne Flüge zu verzichten. Allein der Frankfurter Hauptkunde Lufthansa hat nach eigenen Angaben von Donnerstag bis Sonntag rund 100 kürzere Flüge gestrichen, die mit Bahnverbindungen oder anderen Flügen ersetzt werden konnten.

Die Fluggesellschaft bestätigte am Montag, dass der Betrieb am Wochenende "ruckelig" gewesen sei. Das große Chaos sei aber ausgeblieben, waren sich beide Firmen einig. Probleme gab es laut Fraport unter anderem bei der Beladung der Flugzeuge.

BER besteht unter Vollast

Nicht nur in Hessen, auch in Bayern, Nordrein-Westfahlen sowie in Berlin und Brandenburg hatten die Ferien begonnen. Für den Flughafen BER war es der erste Vollasttest mit zwei Terminals. Nachdem am Freitagmorgen kurzzeitig die Gepäckanlage im neu eröffneten Terminal 2 ausgefallen war, kam es aber am ersten Ferienwochenende zu keinen größeren Problemen mehr.

"Es hat hier und da ein wenig geknirscht", sagt eine Sprecherin auf Anfrage. Die Anlage funktionierte am Freitag ab 6 Uhr morgens wieder. "Ab da lief alles stabil, im Großen und Ganzen hat es bisher gut geklappt, es gab kein Chaos." Die Flughafengesellschaft und ihre Partner hätten sich gut auf den Osterreiseverkehr vorbereitet, das habe sich am Wochenende ausgezahlt.

Von Freitag bis Sonntag seien 189.000 Passagiere über den BER in den Urlaub geflogen. "Heute kommen noch einmal gut 60.000 Passagiere dazu", das sei vergleichbar mit dem ersten Wochenende in den Herbstferien 2021.

Die Flughafenchefin Aletta von Massenbach hatte kürzlich gesagt, über die Osterferien gebe es eine äußerst dünne Personaldecke bei den am Ablauf beteiligten Firmen. Wegen der vielen Flüge könne bei den Sicherheitskontrollen und beim Ein- und Ausladen des Gepäcks Personal fehlen. Längere Wartezeiten seien nicht auszuschließen.

Größten Passagierandrang seit mehr als zwei Jahren

Auch am Münchner Flughafen herrschte am Wochenende zum Start in die Osterferien Hochbetrieb. Von Freitag bis Sonntag wurden täglich jeweils deutlich mehr als 90.000 Passagiere gezählt, am Sonntag waren es sogar fast 100.000, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. "Damit verzeichnete der Münchner Airport den größten Passagierandrang seit mehr als zwei Jahren."

Trotz des starken Verkehrsaufkommens konnte der Abfertigungsbetrieb den Angaben nach ohne nennenswerte Störungen bewältigt werden, Anzahl und Ausmaß von Verspätungen hielten sich im Rahmen. Viele Passagiere seien der Empfehlung des Flughafens gefolgt und entsprechend frühzeitig am Airport erschienen.

Am ersten Osterferienwochenende konnte der Düsseldorfer Airport von Freitag bis Sonntag über 150.000 Passagiere begrüßen. "Angesichts der operativen Herausforderungen mit hohen Verkehrsspitzen und Schwankungen im Tagesverlauf haben die Prozesse am Airport zufriedenstellend funktioniert", sagte ein Sprecher. Die mit den Partnern erarbeiteten Maßnahmen zur Verbesserung der Passagierprozesse hätten gegriffen. Insgesamt kam es am Düsseldorfer Flughafen nur vereinzelt zu etwas längeren Wartezeiten.

In Köln/Bonn zeigt man sich auf Anfrage ebenfalls zufrieden. "Insgesamt lief es wirklich gut, nur vereinzelt längere Wartezeiten im Terminal, aber alles im Rahmen des für Ferien Üblichen", sagte ein Sprecher.