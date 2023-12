RTX ernennt COO Chris Calio zum neuen CEO

RTX holt seinen nächsten Chef aus den eigenen Reihen. Der bisherige Leiter des Tagesgeschäfts (COO), Chris Calio (50), übernehme ab der Hauptversammlung am 2. Mai 2024 den Posten von Konzernchef Greg Hayes (63), teilte RTX in Arlington mit. Hayes soll dem Konzern als Executive Chairman erhalten bleiben.

Zu RTX gehören die Rüstungssparte Raytheon, der Luftfahrtzulieferer Collins und der Triebwerkshersteller Pratt & Whitney, bei dem Calio im Jahr 2005 angefangen hatte.

Pratt & Whitney ist ein wichtiger Partner des deutschen Triebwerksbauers MTU und hat gerade mit Materialmängeln an den Antrieben der Airbus-Mittelstreckenjets aus der A320-Neo-Familie zu kämpfen. Grund ist ein problematisches Metallpulver in Turbinenscheiben und anderen Teilen der Triebwerke. Im nächsten Jahr müssen weltweit hunderte Flugzeuge am Boden bleiben, bis die betroffenen Teile ausgetauscht sind.