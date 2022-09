Kurzmeldung Royal Jordanian will Präsenz in Deutschland ausbauen

Royal Jordanian will in den kommenden fünf Jahren ihre Präsenz in Deutschland weiter auszubauen. Ziel ist es, zur bevorzugten Airline für die gesamte Levante-Region zu werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Dazu plant die Airline auch eine Verdoppelung ihrer Flotte.