Royal Air Maroc plant Kauf von 200 neuen Flugzeugen

Royal Air Maroc (RAM) will bis Ende des Jahres eine Ausschreibung für den Kauf von 200 Flugzeugen starten. Diese sollen über einen Zeitraum von zehn Jahren geliefert werden. RAM will hauptsächlich Mittelstreckenflugzeuge kaufen, aber auch Lang- und Kurzstreckenflugzeuge.

Die Ausschreibung ist Teil des Plans der RAM, ihre Flotte von 50 Flugzeugen innerhalb eines Jahrzehnts zu vervierfachen, bevor Marokko zusammen mit Spanien und Portugal die Fußballweltmeisterschaft 2030 ausrichtet.

Damit will die Airline ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem wachsenden afrikanischen Markt stärken, sagte Addou gegenüber Reuters.

"Was wir bereits für 2030 vorbereitet haben, wird uns in eine sehr gute Position bringen, um diese Weltmeisterschaft auszurichten", sagte Addou am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank.

Royal Air Maroc, eine der größten Fluggesellschaften Afrikas, verbindet bereits rund 50 afrikanische Flughäfen miteinander.

Die Airline hat eine Schlüsselrolle bei der Förderung marokkanischer Investitionen in Afrika gespielt, wo die größten Banken, Telekommunikationsunternehmen sowie Phosphat- und Düngemittelproduzenten des nordafrikanischen Landes tätig sind.

RAM hat auch erklärt, dass ihre Expansion Marokkos Ziel, bis 2026 rund 17,5 Millionen Touristen anzuziehen (gegenüber elf Millionen im vergangenen Jahr), unterstützen wird. Im Jahr 2019 zählte Marokko 13 Millionen Besucher.

Pläne, die Fluggesellschaft zu privatisieren oder an die Börse von Casablanca zu bringen, seien "derzeit nicht vorgesehen (...). Wir müssen zuerst die Fluggesellschaft entwickeln und sie viel stärker machen", sagte Addou.

Der RAM-Chef erklärte auch, die jährlichen Treffen der multinationalen Institutionen seien eine Gelegenheit, Gelder von Investmentfonds und Banken für den Wachstumsplan der Airline zu sammeln. "Der Markt ist da, das Potenzial, die Zukunft, die Weltmeisterschaft und die Tourismusstrategie sind da", sagte Addou.