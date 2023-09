Route Proving: Airbus A321 XLR bricht zu zehntägiger Testreise auf

Airbus tritt mit der A321 XLR in die nächste Testphase ein. Seit dieser Woche wird das Flugzeug in typischen Betreibersituationen erprobt. Die Zertifizierung des kleinen Langstreckenflugzeugs peilt der weltweit größte Flugzeugbauer für das kommende Jahr an.