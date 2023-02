Lufthansa will die staatliche italienische Fluggesellschaft Ita Airways übernehmen und befindet sich derzeit in exklusiven Verhandlungen mit Italien. Mit der Übernahme soll Rom zum sechsten Lufthansa-Hub in Europa werden. Als Zubringer will Lufthansa unter anderem die italienische Staatsbahn einbinden. In der Mini-Serie "Rom-Fiumicino" blicken wir auf das geplante Lufthansa-Drehkreuz im Süden.

Mit der geplanten Übernahme von Ita Airways kann der Lufthansa-Konzern Italien als weiteren Heimatmarkt hinzugewinnen. Hier Fuß zu fassen, steht schon länger auf der Agenda des Kranichs und das nicht ohne Grund: Italien ist der drittgrößte Luftverkehrsmarkt in Europa.

Nach Großbritannien und Spanien landet Italien damit auch im aktuellen Sommerflugplan vor Deutschland, wenn man die Länder Europas anhand des Sitzplatzangebots der Airlines betrachtet.

Rom ist dabei zwar das politische Zentrum des Landes - darüber hinaus aber eher eine touristisch bedeutsame Incoming-Destination für den Luftverkehr. Mailand und Norditalien gelten dagegen als das wirtschaftliche Herz Italiens. Hier sitzen die exportorientierten Unternehmen, hier fliegen die meisten Geschäftsreisenden.

Schon lange vor Corona hatte die Lufthansa daher immer wieder versucht, den wichtigen italienischen Markt für sich zu erschließen. So gab es zwischen 2009 und 2011 sogar die "Lufthansa Italia", die einige Airbus A320 in Mailand stationiert hatte und innereuropäische Verbindungen anbot.

Die wichtigsten Luftverkehrsmärkte in Europa Total Anteil Großbritannien 14.8 Spanien 12.6 Italien 11.8 Deutschland 11.3 Frankreich 10.0 Sonstige 39.5 Nach Sitzplatzangebot im Direktverkehr im Sommerflugplan 2023 (Stand 02/2023). Quelle: CH-Aviation/OAG

Air Dolomiti fliegt zur Zeit nicht nach Rom

Doch auch wenn es bis zur (aktuell noch angepeilten zeitnahen) Übernahme der Ita Airways durch Lufthansa für den Konzern in Italien einige Rückschläge gegeben hat, bedient Lufthansa den Markt bereits seit Jahren intensiv.

Vor allem die italienische Regionaltochter Air Dolomiti ist hier für den Lufthansa-Konzern aktiv und bringt Reisende aus den Wirtschaftszentren Italiens unter anderem zum Umsteigen nach München und Frankfurt.