Lufthansa will die staatliche italienische Fluggesellschaft Ita Airways übernehmen und befindet sich derzeit in exklusiven Verhandlungen mit Italien. Mit der Übernahme soll Rom zum sechsten Lufthansa-Hub in Europa werden. Als Zubringer will Lufthansa unter anderem die italienische Staatsbahn einbinden. In der Mini-Serie "Rom-Fiumicino" blicken wir auf das geplante Lufthansa-Drehkreuz im Süden.

Die Lufthansa-Gruppe ist mittlerweile für ihre weitreichenden Kooperationen mit Bahnunternehmen bekannt, die teilweise sogar eine Umsteigegarantie beinhalten. Ähnliches plant Lufthansa nun auch im Zuge der angepeilten Ita-Airways-Übernahme. Inneritalienische Zubringer sollen am Flughafen Rom-Fiumicino zu einem gewissen Anteil per Bahn stattfinden.

Auch wenn die italienischen Hochgeschwindigkeitszüge in den Medien nicht so präsent sind wie der ICE in Deutschland oder der TGV in Frankreich, gibt es in Italien ein bemerkenswert großes Streckennetz. In Bezug auf die geplante Ita-Airways-Übernahme durch Lufthansa lohnt ein Blick auf das Netz der Ferrovie dello Stato Italiane (FS Italiane). Den meisten dürfte das Unternehmen eher unter dem Produktnamen Trenitalia bekannt sein. Die Hochgeschwindigkeitszüge werden dabei unter dem Namen Frecciarossa vermarktet.

Parallel dazu nutzt der Konkurrent ".italo" (Nuovo Trasporto Viaggiatori) die Gleise des Staatsunternehmens in Italien. Für die Pläne von Lufthansa und Ita Airways, die Bahn als intermodalen Partner als Zubringer in Rom-Fiumicino einzubinden, hat das private Bahnunternehmen aber zumindest derzeit wenig Relevanz, schon allein weil der Konkurrent das zukünftige Lufthansa-Group-Drehkreuz in Rom nicht anfährt.

Frecciarossa-Netzwerk von Trenitalia inklusive Verbindungen außerhalb des Hochgeschwindigkeitsnetzes. © Trenitalia

Itas Drehkreuz hat einen Fernbahnhof

Der "Aeroporto di Roma Fiumicino Leonardo da Vinci", wie Roms größter Flughafen offiziell heißt, hat schon lange eine gute Schienenverkehrsanbindung an die Hauptstadt und in die Umgebung. Dabei geht es nicht nur um Hochgeschwindigkeitsverkehr.

Für die Feinverteilung im Umland ist die Linie FL1 zuständig, die üblicherweise alle 15 Minuten durch Rom fährt. Diese Linie macht allerdings keinen Halt in Roma Termini, dem Hauptbahnhof der Stadt.

Das übernimmt der Leonardo Express, der zudem für Fluggäste von Bedeutung ist, die von weiter entfernten Zielen anreisen. Auch dieser Zug fährt alle 15 Minuten direkt zum Roma Termini. Dort ist ein Umstieg in viele Fernverkehrslinien möglich. Der zuschlagpflichtige Express hat zudem eine weitere Besonderheit. Im Falle eines Streiks soll der Zug trotzdem fahren. Im Zweifel mit einem Schienenersatzverkehr.

Die zweigleisige Strecke zum Flughafen ist daher bereits recht gut ausgelastet. Dennoch bietet der Flughafen auch Fernverkehrsverbindungen an. Der Fahrplan zeigt jedoch, dass die Kapazitäten zumindest derzeit ausgeschöpft sind. Denn immer dann, wenn ein Frecciarossa beispielsweise nach Venedig abfährt, fährt der Leonardo Express nicht. Die Verbindung - genauer gesagt die Trasse - wird dann vom Schnellzug übernommen.