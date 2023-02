Lufthansa will die staatliche italienische Fluggesellschaft Ita Airways übernehmen und befindet sich derzeit in exklusiven Verhandlungen mit Italien. Mit der Übernahme soll Rom zum sechsten Lufthansa-Hub in Europa werden. Als Zubringer will Lufthansa unter anderem die italienische Staatsbahn einbinden. In der Mini-Serie "Rom-Fiumicino" blicken wir auf das geplante Lufthansa-Drehkreuz im Süden.

Die Airline-Familie der Lufthansa könnte bald Zuwachs bekommen: Nach viel Hin und Her hat der Konzern ein Angebot für den Kauf eines Minderheitsanteils an der staatlichen italienischen Ita Airways abgegeben.

Mit der geplanten Übernahme von Ita Airways durch die Lufthansa Group rückt der Flughafen Rom-Fiumicino ins Rampenlicht. Die staatliche italienische Fluggesellschaft hat ihren Hauptsitz in Rom und betreibt in Fiumicino ihr größtes Drehkreuz. Mit der Integration der Airline in den Lufthansa-Konzern soll die Bedeutung des Flughafens weiter steigen.

Seit seiner Eröffnung im Jahr 1961 ist Rom-Fiumicino der wichtigste Flughafen der italienischen Hauptstadt. Die Gemeinde Fiumicino liegt rund 30 Kilometer südwestlich des Römischen Stadtzentrums. Der Flughafen trägt zudem den Namen des berühmten italienischen Erfinders und Künstlers Leonardo da Vinci.

Fiumicino ist nicht nur der größte Flughafen in Rom, er ist auch der jüngste der ehemals drei Verkehrsflughäfen der Stadt. Der ehemalige Militärflugplatz Rom-Urbe ist mittlerweile ein Verkehrslandeplatz für die Allgemeine Luftfahrt und spielt für den Linienbetrieb keine Rolle mehr.

Der heute zweitgrößte römische Flughafen Ciampino "Giovan Battista Pastine" war nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Eröffnung von Fiumicino der Hauptstadtflughafen Italiens. Danach diente er vor allem dem Militär und dem Charterverkehr, bis er im Zuge der Deregulierung ab der Jahrtausendwende zum Billigflieger-Flughafen Roms ausgebaut wurde.

Die beiden Verkehrsflughäfen Roms werden von der ehemaligen staatlichen "Aeroporti di Roma" betrieben. Ursprünglich eine Tochtergesellschaft der Alitalia, wurde das Unternehmen um die Jahrtausendwende schrittweise privatisiert. Seit gut zehn Jahren gehört "Aeroporti di Roma" zum italienischen Infrastrukturkonzern Atlantia, der neben zahlreichen Mautstraßen in aller Welt auch den Flughafen Nizza besitzt.

Größter Flughafen in einem interessanten Markt

In Ciampino wurden 2019 knapp sechs Millionen Passagiere abgefertigt. Da der Flughafen in seinen Flugbwegungen gedeckelt ist, sind wesentlich mehr Passagiere nicht möglich. In Fiumicino waren es im Jahr vor Corona 43,5 Millionen. Damit ist der Flughafen zugleich der größte in Italien.