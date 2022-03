Rolls Royce kommt mit neuem Ultrafan voran

as

Der Triebwerkshersteller Rolls Royce hat die erste Power Gearbox für das übernächste Ultrafan-Triebwerk in Dahlewitz bei Berlin fertiggestellt. In England soll die Neuentwicklung für zukünftige Flugzeuge direkt mit 100 Prozent SAF getestet werden.

Rolls Royce übernächstes großes Triebwerk ist in eine weitere Entwicklungsphase eingetreten. In Dahlewitz nahe Berlin wurde nun das erste Getriebe (Power Gearbox) fertiggestellt. Es handelt sich dabei um eine Neukonstruktion, so Rolls Royce.

Das Unternehmen verschickt das Bauteil derzeit ins Vereinigte Königreich. Dort soll der erste Demonstrator des Trent Ultrafan im Derby-Werk in England fertiggestellt werden. Der Demonstrator wird im neuen "Testbed 80" geprüft. Dieses wurde von Rolls Royce Anfang 2021 in Derby fertiggestellt.

Gleich mit dem ersten Test soll zudem vollständig Sustainable Aviation Fuel (SAF) genutzt werden. Das Trent-Ultrafan-Triebwerk spart nach Herstellerangaben zudem 25 Prozent Treibstoff, verglichen mit einem Trent-Triebwerk der ersten Generation. Das sind nochmals fünf Prozentpunkte mehr an Einsparungen, als mit dem Trent-Advance3-Triebwerk, das sich derzeit ebenfalls in Entwicklung befindet.

Verantwortlich ist dafür unter anderem das sehr hohe Nebenstrom-Verhältnis von 15:1. Zudem steigt das Druckverhältnis (Engine Pressure Ratio) auf 70:1. Zum Vergleich: Das aktuelle Trent-7000-Triebwerk mit einem Durchmesser von 2,85 Metern des A330 Neo hat ein Nebenstromverhältnis von 10:1 und ein Druckverhältnis von 50:1.

Die Leistung des Ultra-Fan-Triebwerks soll bei 64 Megawatt liegen. Mit einem Durchmesser von 3,56 Metern wird das neue Triebwerk nochmals größer als die GE9X-Triebwerke der kommenden Boeing 777X.

Noch ist allerdings unklar, an welchem Flugzeug der übernächste Ultrafan eingesetzt werden würde. Offiziell hat sich noch kein Flugzeugbauer für das neue Triebwerk entschieden. Das Triebwerk ist grundsätzlich für Langstreckenflugzeuge konzipiert.