Pearl-Triebwerk von Rolls-Royce beim Test mit SAF in Dahlewitz.

Der britische Triebwerkshersteller Rolls-Royce hat den erfolgreichen Abschluss einer Reihe von Tests mit 100 Prozent nachhaltigem Flugtreibstoff (Sustainable Aviation Fuel, SAF) an den neuesten Business Aviation Triebwerken, dem Pearl 15 und dem Pearl 10X, vermeldet. Die Tests fanden am Standort der Rolls-Royce Business Aviation in Dahlewitz bei Berlin statt.