Rolls-Royce sieht wieder positiv in die Zukunft

Der Triebwerksbauer Rolls-Royce blickt nach schwierigen Jahren wieder zuversichtlich in die Zukunft. Jetzt zeigt sich der britische Triebwerkshersteller mit dem bisherigen Jahresverlauf zufrieden.

Die Flugstunden für Großtriebwerke hätten in den vier Monaten bis zum 30. April 83 Prozent des Niveaus von 2019 erreicht, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Auch die Preise für Triebwerke hätten sich wieder stabilisiert.

"Wir erwarten, dass sich die positiven Ergebnisse im Laufe des Jahres verstärken werden", hieß es von dem Triebwerksbauer, der unter anderem Antriebe für den Airbus A350 und die Boeing 787 liefert.

Dies trage dazu bei, dass das Unternehmen auf dem besten Weg sei, seine Prognose eines Betriebsgewinns zwischen 800 Millionen und einer Milliarde Pfund (rund 921 Millionen bis 1,15 Milliarden Euro) im Jahr 2023 zu erreichen.

Tufan Erginbilgic, der die Leitung des Unternehmens im Januar übernommen hatte, warnte dennoch, Rolls-Royce müsse den Cash-Flow verbessern, Schulden abbauen und in die Zukunft investieren. Eine von ihm initiierte strategische Evaluation soll in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen sein, bekräftigte er am Donnerstag.

Im Gesamtjahr 2022 machte Rolls-Royce unter dem Strich einen Verlust von fast 1,3 Milliarden Pfund (rund 1,5 Milliarden Euro), nachdem der Motorenbauer im Vorjahr noch knapp im Plus gelandet war. Grund für das Minus waren hauptsächlich Abschreibungen auf Derivate. Rolls-Royce hatte mehrere Geschäftsteile verkauft, darunter den spanischen Triebwerkshersteller ITP Aero.