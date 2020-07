Rolls-Royce ist auf Kapitalsuche

Der britische Triebwerksbauer Rolls-Royce sondiert Wege, um an Kapital zu kommen. Der Konzern "prüfe eine Reihe möglicher Optionen, um seine Bilanz zu stärken", teilte er am Freitagnachmittag in London mit. Die Überlegungen seien noch in einem frühen Stadium, eine Entscheidung sei noch nicht getroffen worden. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über die Angelegenheit unter Berufung auf Insider berichtet.

Die Aktie war schon auf die Bloomberg-Kreisemeldung hin abgesackt, auf Tagessicht notiert sie jetzt in London 7,7 Prozent schwächer.

Der Konzern erwäge eine Kapitalerhöhung und den Verkauf von Vermögenswerten, hatte Bloomberg berichtet. Die Sparte ITP Aero sei ein möglicher Verkaufskandidat. In einer Kapitalerhöhung könnte der Konzern darauf zielen, 1,5 bis 2 Milliarden Britische Pfund (1,7 bis 2,2 Milliarden Euro) einzuspielen. Rolls-Royce ging auf diese Einzelheiten in seiner Erklärung nicht ein.

Viele Airline-Manager und die großen Flugzeughersteller Boeing und Airbus erwarten, dass sich das Geschäft mit Fernflügen als letztes von der Krise erholt. Auch sie haben ihre Produktionspläne infolge der Pandemie gekappt - und zwar besonders stark bei den Großraumjets, deren Antriebe oft von Rolls-Royce stammen.