Rolls-Royce will hybrid-elektrische Antriebe in Brandenburg bauen

Rolls-Royce, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und das Brandenburger Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie haben gemeinsam die Absicht erklärt, die Forschung und Entwicklung hybrid-elektrischer Antriebssysteme in Brandenburg zu fördern, wie der Triebwerkshersteller berichtete.

In Dahlewitz und in der Lausitz sollen bis 2027 mehrere Entwicklungs-, Test- und Produktionseinrichtungen entstehen. Diese sollen unter anderem vom deutschen Luftfahrtforschungsprogramm, aus Mitteln aus dem Strukturstärkungsgesetz in Kohleregionen und mit Subventionen des Landes finanziert werden.

Während in Dahlewitz die technische Leitung angesiedelt sein soll, wird die Entwicklungsarbeit zu großen Teilen in Cottbus stattfinden. An der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg will Rolls-Royce dafür ein Zentrum eröffnen, das "Center for Hybrid Electric Systems Cottbus" (CHESCO).

Der Triebwerkshersteller möchte nicht nur großzügig investieren, sondern auch noch bis Ende dieses Jahres 50 Mitarbeiter einstellen, um dem neuen Entwicklungs- und Produktionszentrum in Brandenburg den Weg zu bereiten.

Der Direktor von Rolls-Royce Electrical Rob Watson äußerte sich dazu: "Klimaneutralität in der Luftfahrt zu erreichen, ist von entscheidender Bedeutung für unsere Zukunft, aber auch eine der größten technologischen Herausforderungen, die es gibt. Die anhaltende Unterstützung der Luftfahrt durch die deutsche Regierung und das Land Brandenburg trägt entscheidend dazu bei, dass wir unsere Ziele für eine nachhaltige und CO2-neutrale Zukunft bis 2050 erfüllen können."

Blick in eine Produktionshalle in Dahlewitz (Brandenburg). © dpa / Bernd Settnik

Auch der brandenburgische Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie Hendrik Fischer freute sich über die Entscheidung des Herstellers, den Standort in Brandenburg zu erweitern: "Rolls-Royce ist nicht nur einer der ganz wichtigen Player in der Luftfahrtindustrie, das Unternehmen ist auch Taktgeber für den Transformationsprozess der Branche. Es macht uns stolz, dass Rolls-Royce die Forschung und Entwicklung von hybrid-elektrischen Antriebssystemen für die nächste Generation der Luftfahrt bei uns in Brandenburg ausbauen will. Das ist einmal mehr ein eindrucksvolles Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Brandenburg."