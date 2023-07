Rolls-Royce macht großen Gewinnsprung dank hoher Nachfrage

Rolls-Royce hat seine Gewinnprognose um 45 Prozent angehoben – aufgrund der angestiegenen Nachfrage in mehreren Bereichen. Der Betriebsgewinn für das erste Halbjahr soll zudem doppelt so hoch ausfallen wie erwartet.

Ein Rolls-Royce-Mechaniker arbeitet an einem Flugzeugtriebwerk im Werk in Dahlewitz

Der Triebwerkshersteller Rolls-Royce hat seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr um rund 45 Prozent angehoben. Grund dafür sind operative Verbesserungen, höhere Militärausgaben und eine Erholung im Langstreckenverkehr, die zu einem unerwartet guten ersten Halbjahr geführt hatten.

Das Unternehmen teilte mit, dass es für dieses Jahr nun einen Gewinn zwischen 1,2 und 1,4 Milliarden Pfund (1,4 bis 1,63 Milliarden Euro) erwarte. Zuvor ging Rolls-Royce von 800 Millionen bis einer Milliarde Pfund aus. Der Markt hatte mit 934 Millionen Pfund gerechnet.

Rolls-Royce gab zudem bekannt, dass der zugrunde liegende Betriebsgewinn für die ersten sechs Monate etwas mehr als doppelt so hoch ausfallen werde, wie die Markterwartungen von 328 Millionen Pfund.

Weiter teilte der Konzern mit, in den sechs Monaten bis Ende Juni einen freien Cashflow von bis zu 360 Millionen Pfund erwirtschaftet zu haben. Und damit deutlich mehr als die Prognosen, die von 50 Millionen Pfund ausgingen. Für das Gesamtjahr erwartet Rolls-Royce zudem bis zu einer Milliarde Pfund an Barmitteln zu generieren.

Der Vorstandsvorsitzende Tufan Erginbilgic sagte, der Turnaround sei gut angelaufen und es seien bereits Fortschritte im gesamten Unternehmen zu verzeichnen.

"Trotz des schwierigen externen Umfelds, insbesondere der Einschränkungen in der Lieferkette, sehen wir erste Auswirkungen unserer Restrukturierung in allen Geschäftsbereichen", führte der Vorstandsvorsitzende aus. Erginbilgic hatte das Unternehmen erst im Januar übernommen.

Geschäftsmodell stürzte Rolls-Royce zuvor in die Krise

Rolls-Royce profitiert wie sein Konkurrent General Electric (GE) davon, dass sich die Luftfahrtbranche schneller als erwartet von den Tiefstständen der Pandemie erholt. Das erhöht gleichzeitig die Nachfrage nach lukrativen Aftermarket-Dienstleistungen.

Die Analysten erklärten, dass der Hauptgrund für die bessere Leistung von Rolls-Royce im ersten Halbjahr und im Gesamtjahr in der Verbesserung der Betriebsabläufe liege – eine der Hauptprioritäten des Unternehmens.

Ein großer Teil der Einnahmen von Rolls-Royce ist an die Flugstunden seiner Triebwerke gebunden. Ein Geschäftsmodell, das das Unternehmen in eine Krise stürzte, als die Flugzeuge während der Pandemie am Boden blieben.

Der Aufschwung in der Luftfahrtindustrie kommt dem Unternehmen jetzt jedoch zugute, ebenso wie die höheren Verteidigungsausgaben aufgrund des Krieges in der Ukraine. Mit dem Kurssprung vom Mittwoch hat sich der Aktienkurs des Unternehmens in diesem Jahr fast verdoppelt.