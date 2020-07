Rolls-Royce-Triebwerksbau in Dahlewitz. Ein Sonderzoll würde den Export von Flugzeugteilen empfindlich verteuern.

Das wöchentliche airliners.de-Personalmanagement-Briefing. Dieses Mal unter anderem mit dem Stellenabbau von Rolls-Royce an zwei deutschen Standorten, dem Ende von Lauda in Stuttgart und einer Revolte bei Easyjet.

Stellenabbau

Der Triebwerksbauer Rolls Royce muss coronabedingt an seinen beiden Standorten in Deutschland Mitarbeiter entlassen. Härter trifft es das Werk in Dahlewitz bei Berlin. Brandenburg hofft auf Erhalt von Arbeitsplätzen. Weiterlesen

Die Buchungsplattform Amadeus steht coronabedingt wohl davor, rund 1800 Stellen abzubauen. In einer internen Mitteilung soll Amadeus-CEO Luis Maroto die Mitarbeiter über die Einschnitte informiert haben, berichtet "L'Echo Touristique". Amadeus beschäftigt weltweit rund 19.000 Mitarbeiter.

Die US-Fluggesellschaft American Airlines bereitet angesichts der anhaltenden Belastungen durch die Corona-Pandemie tiefe Personaleinschnitte vor. In den USA ist die Nachfrage nach Flügen auch wieder gesunken. Weiterlesen

Der Golf-Carrier Emirates muss coronabedingt Tausende Stellen streichen. Nun könnten sogar noch mehr der knapp 60.000 Beschäftigten ihren Job verlieren. Ursprünglich sollte 2020 das beste Jahr in der Emirates-Geschichte werden. Weiterlesen

Lauda wird ihre Stuttgarter-Basis schließen. Der Termin steht nun fest. Ein Teil der Piloten hatte gegen den Kollektivvertrag gestimmt. Die Airline wurde zuvor schon zum Wetlease-Anbieter für Mutter Ryanair degradiert. Weiterlesen

Peter Bellew, Operations-Chef bei Easyjet, ist zur Zielscheibe britischer Piloten geworden. Sie machen den von Ryanair abgeworbenen Manager für Entlassungen und Zumutungen verantwortlich, die weit über das in der Corona-Krise benötigte Maß hinausgingen. Jetzt soll er gehen. Weiterlesen

Forderung

Der Flughafenverband ADV fordert die Verlängerung der Kurzarbeit an den Flughäfen in Deutschland. Andernfalls droht Tausenden der 180.000 Beschäftigten der Verlust ihres Jobs. Weiterlesen

