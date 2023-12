Rolls-Royce-CEO will sich auf Gewinnsteigerung konzentrieren

Tufan Erginbilgic, Vorstandsvorsitzender von Rolls-Royce, sagt, dass seine Mission, die Gewinne des britischen Unternehmens zu steigern, mit der weiteren Eroberung von Marktanteilen und der Verbesserung der von den Fluggesellschaften geforderten Triebwerke vereinbar sei.

Tufan Erginbilgic wurde im Januar letzten Jahres zu Rolls-Royce geholt, um das britische Vorzeigeunternehmen umzukrempeln. Investoren zeigen sich bislang begeistert, da die Aktien in diesem Jahr um mehr als 200 Prozent gestiegen sind.

Nach einem öffentlich ausgetragenen Streit mit Emirates, deren Vorstandsvorsitzender Rolls-Royce im vergangenen Monat aufforderte, "zu den Grundlagen zurückzukehren" und sich um die Verbesserung der Haltbarkeit seiner Produkte zu kümmern, bevor er die Preise erhöht, steht Erginbilgic vor der Herausforderung, die Fluggesellschaft zu überzeugen.

"Wir werden Rolls-Royce mit den Kunden verändern, nicht gegen die Kunden", sagte Erginbilgic gegenüber Reuters.

Emirates hat erklärt, dass die Zeit zwischen Reparaturen des Rolls-Royce XWB-97-Triebwerks unter heißen und staubigen Bedingungen verbessert werden muss, bevor die Fluggesellschaft Airbus A350-1000 kauft.

Forderungen erhört?

Langlebigkeit ist ein zentrales Thema für Fluggesellschaften, da ungeplante Reparaturen und die branchenweit gestiegenen Wartezeiten auf Ersatzteile viele Flugzeuge am Boden halten.

Christine Ourmieres-Widener, CEO von Air Caraibes und French Bee, sagte, dass die Wartezeiten für A350-Ersatztriebwerke 18 bis 24 Monate betragen.

Erginbilgic sagte, Rolls-Royce investiere stark in die Verbesserung seines Trent 1000-Triebwerks, einer Option für Boeings 787, und des XWB-97-Triebwerks, das ausschließlich den Airbus A350-1000 antreibt.

"Ich werde in den nächsten drei bis vier Jahren mehr als eine Milliarde Pfund in die Weiterentwicklung der Triebwerke investieren", sagte er.

"Wir werden die Flugzeit des Trent-1000-Triebwerks mehr als verdoppeln, die Flugzeit des XWB-97-Triebwerks ist in gutartigen Umgebungen gut, in nicht gutartigen Umgebungen werden wir sie mehr als vervierfachen.

Die lange aufgeschobene Zertifizierung der Verbesserungen am Trent 1000 werde nächstes Jahr erfolgen, sagte er, um die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber der Boeing 787 wiederherzustellen.

"Wir haben getan, was wir konnten. Jetzt wird es nächstes Jahr zertifiziert", sagte er.

"Das wird die Lebensdauer mehr als verdoppeln. Bis 2025 werden wir mit unserem Programm eine weitere Verbesserung um 25 bis 30 Prozent erreichen. Unser Triebwerk wird mit dem von GE sehr konkurrenzfähig sein."

Die historischen Probleme mit der Haltbarkeit des Trent 1000 belasten Rolls seit 2016, und das Unternehmen entging nur knapp dem Zusammenbruch während der COVID-19-Pandemie, als ein Turnaround-Versuch scheiterte.

Die Lösung von Erginbilgic für das in Derby, England, ansässige Unternehmen, das auch im Verteidigungs- und Nuklearsektor tätig ist, besteht in einer neuen Preisstrategie für den Verkauf und die Wartung seiner Triebwerke.

GE erhält Vorzug

Der langjährige Kunde Thai Airways hat nach Unstimmigkeiten mit Rolls-Royce über die Preisgestaltung einen Auftrag über 80 Boeing 787 mit GE-Triebwerken erteilt, wie Industriequellen gegenüber Reuters erklärten.

Der Schritt, der mit einer Niederlage für den Airbus A350 einhergeht, folgt einer Meinungsverschiedenheit darüber, ob Rolls-Royce die Preise für die Triebwerke der zuvor gekauften 787 erhöhen darf, wenn die Fluggesellschaft ihre reine Rolls-Royce-Großraumflotte mit GE-Triebwerken ausstattet, hieß es.

Keine der Parteien wollte sich dazu äußern. Erginbilgic sagte jedoch in einem Interview, dass die Bestellungen trotz der jüngsten Kritik weiterliefen.

"Es gibt einen Deal, der sehr wichtig und groß ist", sagte er. "Wir haben das Geschäft abgeschlossen. Er (der Deal) ist noch nicht verkündet."

Einige Analysten haben sich besorgt über die Auswirkungen der Bemühungen um bessere Preise auf den Marktanteil von Rolls-Royce geäußert, obwohl der Markt insgesamt wächst. Die Wettbewerbsfähigkeit werde zum Teil durch die Anzahl der gebauten Triebwerke im Vergleich zu den Konkurrenten bestimmt.

Erginbilgic wies diese Behauptung zurück. "Unser Marktanteil bei den Auslieferungen liegt bei etwa 55 Prozent und das wird auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren so bleiben, wir gewinnen also jedes Jahr Marktanteile hinzu, auch in diesem Jahr.