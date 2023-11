Rolls-Royce plant einen massiven Gewinnanstieg bis 2027. Der Triebwerkshersteller möchte seinen operativen Gewinn in den kommenden Jahren auf 2,5 bis 2,8 Milliarden Pfund steigern. Zudem deutet der CEO an, wieder ins Geschäft mit Schmalrumpfflugzeugen einzusteigen.

dmwyc dvfkd venuc grs yjby, ixtnuxf pizl ehqcyr

Der Triebwerkshersteller Rolls-Royce will in den kommenden Jahren im Tagesgeschäft deutlich mehr verdienen.

Der operative Gewinn soll bis 2027 auf 2,5 bis 2,8 Milliarden britische Pfund (rund 2,9 bis 3,2 Milliarden Euro) steigen, wie das Unternehmen in London mitteilte. Der freie Mittelzufluss (Free Cashflow) soll dann bei 2,8 bis 3,1 Milliarden Pfund liegen. Der Kurs der Aktie legte am Dienstag zum Start um drei Prozent zu.

Für das laufende Jahr rechnet Konzernchef Tufan Erginbilgic weiter mit 1,2 bis 1,4 Milliarden Pfund als operativer Gewinn sowie 0,9 bis eins Milliarde Pfund beim Mittelzufluss. Der Manager deutete zudem an, wieder ins Geschäft mit Schmalrumpfflugzeugen einsteigen zu wollen. Rolls-Royce sei "gut positioniert", sagte er laut Mitteilung.

Suche nach potenziellen Partnern

Erginbilgic sei zudem in aktiven Gesprächen mit potenziellen Partnern, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, Partnerschaften zum Ausbau seines Geschäfts nutzen zu wollen. "In einigen Fällen sind wir in aktiven Gesprächen", sagte der CEO vor Journalisten.

Die neuen Ziele bezeichnete UBS-Analyst Ian Douglas-Pennant in einer ersten Reaktion als "stark". Er rechnet deswegen damit, dass die durchschnittlichen Schätzungen von Branchenkennern deutlich steigen dürften. Jefferies-Expertin Chloe Lemarie betonte, der freie Mittelzufluss liege über den Erwartungen.

Mitte Oktober hatte der Triebwerkshersteller angekündigt, erneut tausende Stellen streichen zu wollen. Es ist der bisher umfangreichste Stellenabbau unter Unternehmenschef Erginbilgic und betrifft 2000 bis 2500 Mitarbeiter.

Wie Rolls-Royce weiter mitteilte, will sich das Unternehmen von seinem Elektrogeschäft trennen, das Antriebssysteme für Fluggeräte wie etwa Flugtaxis entwickelt. Erginbilgic sagte, Rolls-Royce müsse Entscheidungen über die Verwendung seiner Ressourcen treffen, der Geschäftsbereich dürfte einer "dritten Partei" mehr Wert bieten.