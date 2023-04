Kurzmeldung Rolf Pohlig erneut Vorsitzender des Flughafen-Aufsichtsrates in Düsseldorf

Der Aufsichtsrat des Flughafen Düsseldorf hat in seiner Sitzung Rolf Pohlig erneut zum Vorsitzenden gewählt. Darüber informiert der Airport in einer Pressemitteilung. Pohlig saß dem Flughafen-Aufsichtsrat bereits in den Jahren 2019 und 2020 vor.