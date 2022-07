Roberts Rampe (4) Falscher Passagier im falschen Flug

Exklusiv für airliners+ Abonnenten

Verspätungen durch Probleme beim Boarding gibt es oft. Meistens liegt das an fehlenden Passagieren. Doch was ist, wenn ein Passagier zu viel an Bord ist? Roberts Rampe über Passagiere, die feststellen, dass sie im falschen Flugzeug sitzen.

Von Robert Karopka