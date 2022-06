Kommunikation ist wichtig in der Luftfahrt. Um nach außen zu kommunizieren, stehen Crews mehrere Wege zur Verfügung. Besatzungen können beispielsweise ein Textsystem benutzen, es heißt ACARS. Roberts Rampe über die kuriosesten Nachrichten, die aus dem Cockpit am Boden ankommen.

Unser Redakteur war nach seinem Abitur einige Jahre als Ramp Agent und Load Controller an einem deutschen Flughafen beschäftigt. In seiner Serie "Roberts Rampe" geht es um interessante, kuriose und skurrile Erlebnisse aus dieser Zeit. Gleichzeitig gibt er einen Einblick in die Arbeitswelt auf dem Vorfeld. Teil 3 mit ACARS, dem inoffiziellen Lieferando-, WhatsApp- und Sportschau-Ersatz für Flugzeugbesatzungen.

Textnachrichten sind wichtig in unserer Gesellschaft. Angefangen beim klassischen Brief bis hin zu Online-Chats wie WhatsApp. Auch die Luftfahrt hat quasi ihren eigenen Messenger: ACARS heißt das System.

Der Name ist ein Akronym, weil alles in der Luftfahrt eine Abkürzung ist. In dem Fall steht ACARS für Aircraft Communications Adressing and Reporting System. Hauptsächlich wird ACARS genutzt, um automatische Mitteilungen des Flugzeugs über den Flugstatus "nach Hause" zu schicken.

Es bietet Crews und Mitarbeitern am Boden aber auch die Möglichkeit, sogenannte Freetext-Nachrichten zu verschicken. Der eigentliche Zweck dahinter ist, unvorhergesehene Situationen schnell und effektiv klären zu können. Aber wo Freiheiten gelassen werden, sind Leute nicht weit, diese zu missbrauchen.

Missbrauchen ist in dem Fall kein schwerer Vorwurf, denn der einzige Schaden, der Airlines bei unsachgemäßer Nutzung von ACARS-Nachrichten droht, ist "nur" ein finanzieller. Kommunikationsinfrastrukturanbieter stellen ihre Netze schließlich nicht umsonst zur Verfügung.

Aber egal, was geht denn da jetzt eigentlich so durch den Äther?

Lieferando, Sportschau, Liebesbekundungen

Fangen wir mal an mit Essensbestellungen: Lieferando für die Luftfahrt, quasi. Öfters habe ich es in meiner aktiven Zeit auf der Rampe erlebt, dass Crews schon vorab aus der Luft einen Essenswunsch aus der Vorfeldkantine geschickt haben. Die bot nämlich schmackhafte Leberkassemmeln und andere Snacks zu einem sehr moderaten Preis.

Eigentlich ist es für die Bodencrew nicht Teil ihrer Jobbeschreibung, nebenbei noch für die Crews Essen zu holen. Aber hey - ohne glückliche Crew keine glückliche Abfertigung. Und kann man jemandem böse sein, der sich nach Leberkassemmeln sehnt?