Medizinische Notfälle an Bord hinterlassen emotionale Spuren. Vor allem, wenn jede Hilfe zu spät kommt. Doch was ist, wenn ein Fluggast schon vor dem Boarding tot ist? Roberts Rampe über den Check-in der "schlafenden" Oma.

Unser Redakteur war nach seinem Abitur einige Jahre als Ramp Agent und Load Controller an einem deutschen Flughafen beschäftigt. In seiner Serie "Roberts Rampe" geht es um interessante, kuriose und skurrile Erlebnisse aus dieser Zeit. Gleichzeitig gibt er einen Einblick in die Arbeitswelt auf dem Vorfeld. Teil 2 mit einem etwas makaberen Blick auf Passagiere mit viel zu schwachem Kreislauf.

Medical Diversion

Viele Passagiere werden folgende Ansage schon einmal erlebt haben: "Befindet sich ein Arzt an Bord?" In mir lösen solche Momente immer eine Reihe an Emotionen aus. An erster Stelle natürlich Mitgefühl für den Betroffenen, aber auch Respekt vor der Crew, und natürlich - Entschuldigung, ich bin da ehrlich - irgendwo auch ein bisschen Ungemach in Angesicht einer potenziellen Diversion.

Ein Flugzeug ist leider nicht der beste Ort, um einen medizinischen Notfall zu haben. Zwar ist für den Fall, dass ein Defibrillator benötigt wird, schnell einer zur Hand. Aber für alle anderen Arten von medizinischen Notfällen, die eine schnelle intensivmedizinische Betreuung erfordern, bietet das sogenannte "Doctor's Kit" an Bord nur limitiertes Werkzeug.

Daher heißt die Devise meist: Schnell landen und den Passagier in ein Krankenhaus oder eine Flughafenklinik transportieren. Aber schnell ist leider relativ. Zwischen der Entscheidung zur Medical Diversion und On-Blocks vergehen locker 25 Minuten oder mehr - und das im Best Case, wenn sich das Flugzeug direkt über einem dicht besiedelten Gebiet mit einer Menge Flughäfen mit geeigneter medizinischer Infrastruktur im Umfeld befindet.

Defibrilator und Medical Kit in den Staufächern von Flugzeugen. © Adobe Stock / milkovasa

Manchmal kommen Passagiere aber gar nicht so weit. Kleinere medizinische Komplikationen gibt es an größeren Flughäfen mehrmals täglich. Gerade der Reisestress und die Aufregung ist bei Leuten mit eh schon schwachem Kreislauf oft der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.

Schwieriger wird es aber, wenn es einen ernsthaften Zwischenfall gibt. Glücklicherweise musste ich in meiner Arbeitszeit noch nie eine laufende Reanimation live miterleben - leider aber einen Fall, bei dem die Reanimation erst gar nicht gestartet wurde. Wie das geht?

Die "schlafende" Oma

Auf einem Flug nach Anatolien checkte eine Familie ein. Mit dabei war auch die im Rollstuhl sitzende Oma. So weit, so normal. Die Sicherheitskontrolle passierte die Oma noch problemlos. (Ich muss an der Stelle gestehen, dass ich selbst nicht genau weiß, wie gründlich im Rollstuhl sitzende Passagiere überhaupt überprüft werden.)

Wie es der Zufall ergab, war an dem Tag die Gate-Agentin recht früh am Gate und die Familie saß auch nicht weit vom Gate-Tresen entfernt. So hatte die Kollegin ein bisschen Zeit, die Reisenden zu beobachten. Die Oma im Rollstuhl fand sie schon dabei auffällig ruhig.

Als dann das Boarding-OK kam und das Einsteigen begann, fragte die Gate-Agentin die Familie, was mit ihrer Oma los ist. "Sie schläft nur", war die Antwort. Das genügte meiner Kollegin zum Glück nicht, und sie forderte die Familie mit Nachdruck auf, die Oma zu wecken. Diese wehrten sich erst noch, dass das unbequem wäre, kamen dann jedoch der Aufforderung nach. Ohne Erfolg.

Die Szene, die sich dann abspielte, war - insofern man das in dem Kontext irgendwie sagen kann - schon ein bisschen kurios. Denn die Familie gab sich nicht mal Mühe, irgendwie überrascht zu tun. Es kam direkt lapidar ein "Wir können sie nicht mehr wecken, denn sie ist tot". Kein Schock, keine Überraschung, gar nichts.

Was sich die Familie dabei gedacht hat, wissen wir nicht genau. Wir konnten uns aber leider, auf Grund der gegebenen Umstände und des Verhaltens der Familie, dem Gedanken nicht verwehren, dass hier absichtlich versucht wurde, die Leiche noch möglichst einfach mit in die alte Heimat zu nehmen.

Denn: Es ist bei Deutschtürken, besonders bei den Gastarbeitern der ersten Generation, oft noch üblich, dass man die Verstorbenen in der Türkei beerdigt. Ein Transport der Leiche im Sarg im Frachtraum als sogenannter HUM (der Special-Load-Code für Human Remains) ist aber teuer, wesentlich teurer als ein Passagierticket.

Respekt vor der Arbeit der Crews

Derlei Ereignisse gehen an den Leuten auf dem Flughafen und auch an den Crews nicht spurlos vorbei. Flugbegleiter werden zwar in der Ausbildung auch medizinisch geschult. Aber in der Realität in einer laufenden Reanimation um das Leben eines Passagiers zu kämpfen, ist einfach ein anderes Kaliber. Darauf kann einen keine Schulung der Welt emotional vorbereiten.

Einmal musste ich eine verspätete Langstreckenankunft annehmen. Der Grund für die Verspätung war, dass die Crew auf dem Weg von der Karibik nach Deutschland an einen nordspanischen Flughafen ausweichen musste, wegen eines medizinischen Notfalls. Der Passagier hat es leider nicht geschafft.

Die Gesichter der Kabinencrew waren bei der Ankunft immer noch kreidebleich, und präsent war die Crew höchstens physisch. Als ich im Cockpit kurz mit den Piloten sprach, offenbarte mir der Kapitän, dass auch im Raum stand, in Spanien einfach auszusteigen und ins Hotel zu gehen.

Eine meiner Meinung nach durchaus richtige Überlegung: "Unfit to fly" kann man nicht nur wegen körperlicher Gebrechen sein. Auch die psychische Gesundheit ist elementar. Und da spannt sich wieder der Bogen zum Anfang: Ich habe einen großen Respekt vor der Arbeit von Kabinencrews. Sie sind Krankenhelfer, Kellner, Gastgeber, Konfliktschlichter, und manchmal sogar der Kummerkasten für Rampies.