Unser Redakteur war nach seinem Abitur einige Jahre als Ramp Agent und Load Controller an einem deutschen Flughafen beschäftigt. In seiner Serie "Roberts Rampe" geht es um interessante, kuriose und skurrile Erlebnisse aus dieser Zeit. Gleichzeitig gibt er einen Einblick in die Arbeitswelt auf dem Vorfeld. Teil 1 ganz ohne Paywall und frei nach dem Motto: Wo warst Du, als Air Berlin und Germania pleite gegangen sind?

Pech trifft auf Mangel an Glück

Pleiten in der Luftfahrt sind leider keine seltene Angelegenheit. Airline-Groundings sind dabei immer eine unschöne Sache. Besonders für die Mitarbeiter ist der Verlust des Arbeitsplatzes eine emotionale Belastung. Aber auch Passagiere stehen oft vor unerwarteten Problemen, wenn ihr gebuchter Flug plötzlich gestrichen und das Geld im schlimmsten Fall weg ist.

Bei Pleiten fallen Airlines oft wie Kartenhäuser in sich zusammen. Fängt erstmal ein Vertragspartner an, auf Vorkasse umzustellen, zieht das oft einen Teufelskreis von Liquiditätsproblemen nach sich. So endet der Flugbetrieb oft chaotisch innerhalb kürzester Zeit.

Besonders schräg wird es aber, wenn Passagiere eigentlich schon im Flieger sitzen und dann trotzdem nicht an ihr Ziel kommen. Wie geht das? Wenn Pech und Mangel an Glück zusammenkommen. Aber alles der Reihe nach.

An dem Tag, an dem sich der erste Teil dieser Geschichte abspielt, gab es einen gewaltigen Schneesturm. Binnen Stunden fielen über zehn Zentimeter Schnee. Das führte schon den ganzen Tag über zu kleineren Problemen.

Erster Akt der Geduldsübung

In der besten TV-Primetime war der Flug einer deutschen Charter-Airline in den Nahen Osten geplant. Bis zum Ende des Boardings verlief alles recht reibungslos, und pünktlich zur geplanten Abflugzeit konnten wir die Fluggastbrücke vom Flieger abziehen.

Dann begann eine Geduldsübung. Die Stunden vergingen, und alle warteten: die Crew auf die Pushback-Freigabe, die Passagiere darauf, dass die Reise beginnt, und wir im OPS-Büro darauf, dass der Flieger endlich weg ist und wir ein Problem weniger haben.

Immer wieder fragten Crews ungeduldig, wann es denn für sie endlich losgehen würde. Viele Handling-Firmen haben im ganz normalen Frequenzbereich der Flugsicherung eine eigene Frequenz, in der Cockpit-Crews Informationen vor der Ankunft geben oder Fragen während der Abfertigung stellen können.

Irgendwann zu später Stunde funkte uns der Kapitän auf eben jener Frequenz an. Die Crew habe die maximal legal verbleibende Flugdienstzeit berechnet. Wenn der Flug nicht in 30 Minuten off-block wäre, müsse man wieder aussteigen. Und so kam es dann auch. Alle aussteigen bitte und Lichter aus.

Schnee bedeutet gerne mal Verzögerungen. © AirTeamImages.com / Mathieu Pouliot

Für uns im OPS ist so eine Situation nicht weiter dramatisch. Es ist zwar ein bisschen organisatorische Arbeit damit verbunden, wie zum Beispiel mit dem Flughafen den Ankunftsbereich für Passagiere und Gepäck zu koordinieren und dann Busse und eine Lademannschaft zu bestellen.

Aber in der Passage, also der Abteilung für den direkten Kontakt mit Passagieren am Check-in, Gate und bei irgendwelchen Unregelmäßigkeiten, ist so eine Situation eine mittelschwere Krise. Alle Passagiere müssen - so sie denn nicht freiwillig daheim schlafen - eigentlich in Hotels untergebracht werden, und zusätzlich muss auch der Transport dahin mit Bussen oder Taxis organisiert werden.

Hotelbuchung? Nicht in diesem Fall

Eigentlich? Bei der betroffenen Airline wurden schon seit Wochen finanzielle Schwierigkeiten kolportiert. Spätestens, als die Gehälter am Ende des Monats nicht mehr ausgezahlt wurden, wusste auch wirklich der Letzte in der Branche, dass da Einiges im Argen liegt. Deswegen hatte auch unser Management entschieden, die Airline nur noch als Kunde auf Vorkasse zu führen.

Mit einem Seitenhieb auf diese Aspekte erklärte uns der Kapitän dann auch bei einer Zigarette vor dem OPS-Büro seine Entscheidung: "Was soll ich einen in der Situation sowieso rechtlich fragwürdigen Kapitänsentscheid machen, wenn ich noch nicht mal weiß, ob ich nächste Woche noch einen Job habe?"

Für die Passagiere jedenfalls hatte diese Situation zur Folge, dass sie sich selbst um eine Unterbringung und einen Transport dahin kümmern mussten. Immerhin: Der Flug war nicht gecancelt, sondern auf die gleiche Abflugzeit am nächsten Tag verschoben.

Knapp 20 Stunden später stellte sich die Situation auch entspannt dar. Statt Schneegestöber erhellte ein wolkenloser Himmel die Gemüter, und die meisten unserer OPS-Probleme des vorherigen Tages waren auch schon beseitigt.

Auch bei unseren Nahost-Flug verlief die Abfertigung zunächst problemfrei. Die zurecht etwas schlecht gelaunten Passagiere gaben am Check-in zum zweiten Mal ihre Koffer ab, und auch die Besatzung erschien rechtzeitig am Flughafen.

Passagierbesänftigung mit Bundespolizei

Doch während die Crew schon im Briefing-Raum ihre Flugplanungsunterlagen studierte, kam auf einmal ein Anruf aus dem OCC (Operations Control Center) der Airline. Mit zittriger Stimme erklärte ein Mitarbeiter, dass der Flug gestrichen sei. Gründe konnte und wollte er uns keine nennen. Als aber gleichzeitig der Flurfunk explodierte, weil auf einmal das Buchungssystem der Airline vom Netz genommen wurde, war die Lage klar.

Ich beneide den Mitarbeiter absolut nicht, der damals zum Gate gehen und den Passagieren irgendwie erklären musste, dass ihr Flug wieder nicht abheben würde, diesmal endgültig. Dass sie absolut keine Hilfe von der Abfertigungsfirma bekämen und sich selbst um Alternativen bemühen müssten. Dass sie wahrscheinlich ihr in den Flugbuchungen versenktes Geld auch nicht wiedersehen würden.

Das ist die Art von Ansage, bei der man proaktiv zwei Beamte bei der Bundespolizei ans Gate bestellt und trotzdem noch fünf Stoßgebete sendet, bevor man den Mund öffnet. Schließlich glauben die meisten Paxe, dass man selbst zur Airline gehört.

Ich beneide aber auch die Passagiere nicht. Wie surreal muss es sein, wenn man es sich bereits im Flieger bequem gemacht und zuversichtlich auf die bevorstehende Reise geblickt hat, dann auf eigene Kosten ein Hotel gebucht hat, nur um 24 Stunden später doch noch am Flughafen zu stranden?

Eine Art Ersatzfamilie

Am wenigsten aber beneide ich die Crew. Es gibt in der Luftfahrt einige Glückliche, die über ihre ganze Karriere hinweg nie eine Insolvenz erleben müssen. Ein noch größeres Los haben diejenigen gezogen, die ihre ganze Karriere bei der gleichen, gut tarifierten Airline verbringen dürfen.

Die traurige Realität ist aber, dass ein erschreckend großer Teil der in der Luftfahrt Arbeitenden schon mindestens einmal die Pleite des eigenen Arbeitgebers durchleben musste. Das geht an die Nerven.

Air-Berlin-Mitarbeiter vor dem letzten Abflug der Airline am 27. Oktober 2017. © dpa / Matthias Balk

Gerade das fliegende Personal opfert oft ihr komplettes Alltagsleben dem Beruf: Geburtstag der Kinder, Weihnachten, Silvester? Egal. Zwar diktiert der Dienstplan auch bei anderen Schichtarbeitern, wann man daheim ist. Aber da ist man wenigstens jeden Tag daheim. Ein Hotelabend am anderen Ende des Kontinents ist ein schwacher Trost, wenn das eigene Kind gerade daheim die Kerzen auf der Torte ausbläst.

Da kann ich verstehen, warum die emotionale Bindung zum eigenen Arbeitgeber größer ist als in anderen Berufen. Denn irgendwie ist das ja eine Art Ersatzfamilie.

Wunderbar zu sehen war das bei der Air-Berlin-Insolvenz. Am letzten Tag des Flugbetriebes begleiteten Hunderte Mitarbeiter den letzten Abflug von unserem Flughafen. Nicht wenige Tränen wurden vergossen, als die Flughafenfeuerwehr den letzten wegrollenden Abflug mit einem Blaulichtspektakel verabschiedete. Wenn ich mir heute die Bilder der letzten Ankunft in Tegel anschaue, bekomme ich immer noch Gänsehaut.

Die Mitarbeiter der Air Berlin hatten das Glück, dass die Insolvenz wenigstens geordnet vonstatten ging, und der Abschied groß inszeniert wurde. Unserer Crew blieb das verwehrt. Sie konnten sich nur leise verabschieden - im Crewraum, mit schnell im Supermarkt gekauftem Sekt aus Plastikbechern.