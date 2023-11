Riyadh Air sucht Codeshare-Partner für Expansion

Riyadh Air plant den Aufbau eines "virtuellen Netzwerks" mit Partnerfluggesellschaften in den Anfangsphasen ihrer Entwicklung. Das berichtet "Aviation Week". Die Fluggesellschaft hat "massives Interesse von anderen Fluggesellschaften auf der ganzen Welt" geweckt, sagte der Chief Commercial Officer Vincent Coste bei der "World Travel Market"-Ausstellung in London.

Demnach müsse Riyadh Air starke Beziehungen auf anderen Kontinenten aufbauen, da die Airline ihren Betrieb ausweitet. "Wir brauchen definitiv starke Partnerschaften auf anderen Kontinenten und haben sehr positive Reaktionen von großen Fluggesellschaften in Asien, Europa, der Region Naher Osten und Amerika erhalten", so Coste. Zumindest am Anfang benötige die Fluggesellschaft Codeshare-Abkommen, um auch Ziele ins Streckennetz aufnehmen zu können, die die Fluggesellschaft selbst nicht anfliegen wird.

Obwohl das Unternehmen nach kompatiblen Fluggesellschaften in der Ferne sucht, wird "Saudia definitiv unser erster Partner sein", sagte Coste. "Die beiden nationalen Fluggesellschaften werden definitiv zusammenarbeiten."

Bestellungen für Kurzstrecken und Fracht möglich

Die Gründung einer zweiten nationalen saudischen Fluggesellschaft neben dem bestehenden Flag-Carrier Saudia ist Teil des Plans, Saudi-Arabiens Wirtschaft zu diversifizieren. Riyadh Air werde sich aber, wie der Name der Fluggesellschaft nahelegt, lediglich auf Flüge ab Riad konzentrieren. Auf die Frage, ob die neue Airline nach Fusionen und Übernahmen Ausschau halten werde, um ihr Wachstum voranzutreiben, antwortete Airline-Chef Tony Douglas zuletzt in einem Interview: "Nein, das ist organisch."

Die ersten Ziele von Riyadh Air werden große europäische Städte sowie Ziele an der Ostküste der Vereinigten Staaten und Kanadas sein, führte Douglas auf. Der Erstflug ist für das zweite Quartal 2025 geplant.

Bis dahin werde sich Riyadh Air Slots an den großen Flughäfen gesichert haben, obwohl Drehkreuze wie London Heathrow bereits an der Kapazitätsgrenze arbeiteten.

Nach der vorläufigen Bestellung von 72 Großraumflugzeugen vom Typ Boeing 787 erklärte Douglas, dass nun Schmalrumpfflugzeuge an der Reihe seien. Riyadh Air wird in den kommenden Wochen den Kauf einer "beträchtlichen" Anzahl von Schmalrumpfflugzeugen ankündigen, so Coste. Er bestätigte in London die bevorstehende Bestellung für Schmalrumpfflugzeuge und denkt, dass die Genehmigungsverfahren in den kommenden Wochen abgeschlossen sein sollten.

Saudische Luftfahrtbeamte haben gesagt, dass die Bestellung von Schmalrumpfflugzeugen von einer für Frachtflugzeuge gefolgt werden wird. Coste äußerte sich jedoch, dass die Entscheidung, ob man dedizierte Frachter beschafft, noch offen sei.

"Wir schauen uns noch den Markt an und evaluieren Möglichkeiten für Frachter. Wir sind noch nicht soweit, aber wir schließen die Möglichkeit nicht aus. Heutzutage ist das Königreich, insbesondere Riad, unterversorgt, wenn es um Frachtkapazität geht."