Riyadh Air nutzt Operational Suite von Lufthansa Systems

Riyadh Air gibt es auch in Weiß

Die internationale IT-Abteilung von Lufthansa Systems hat einen Vertrag mit der neuen saudischen Airline Riyadh Air abgeschlossen. Das Abkommen beinhaltet die Implementierung der integrierten Operational Suite von Lufthansa Systems, einschließlich der Lösungen "Lido Flight 4D", "NetLine/Ops ++", "NetLine/Crew" und "NetLine/HubControl", wie Lufthansa Systems bekannt gibt.

Die Operational Suite wird in der Global Aviation Cloud von Lufthansa Systems betrieben, um höchstmögliche Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Der Fokus liegt dabei auf der Technologie von "Lido Flight 4D", die die effizientesten Flugrouten berechnet und somit Einsparungen für Riyadh Air ermöglicht.

Gleichzeitig unterstützt die neue Generation des Operations-Systems "NetLine/Ops ++" Riyadh Air bei der Optimierung der täglichen Auslastung ihrer Flüge.

Durch "NetLine/HubControl" gelangt Riyadh Air an eine vollständige Digitalisierung des Turnaround-Prozesses. Die Funktion optimiert das Umsteigemanagement für Passagiere am Drehkreuz. Darüber hinaus kann Riyadh Air die neue webbasierte Pairing-Funktion in "NetLine/Crew" nutzen.