Riyadh Air dementiert Berichte über Großbestellung in Dubai

Riyadh Air, die neue Fluggesellschaft Saudi-Arabiens, hat auf der Dubai Air Show angekündigt, dass sie nach Prüfung der Angebote von Airbus und Boeing "in einigen Wochen" eine Großbestellung für Schmalrumpfflugzeuge bekannt geben werde.

"Der Prozess ist abgeschlossen", sagte Tony Douglas der Nachrichtenagentur Reuters auf der Dubai Airshow. "In wenigen Wochen werden wir einen Großauftrag für Schmalrumpfflugzeuge bekannt geben", erklärte er, obwohl Insider davon ausgegangen waren, dass Riyadh Air auf der Dubai Air Show wohl eine Bestellung von 100 Boeing 737 Max bekannt geben werde.

Douglas, ehemaliger CEO von Etihad Airways aus Abu Dhabi, wollte nicht sagen, wie viele Flugzeuge Riyadh Air bestellen wird und wann. Die Fluggesellschaft hat bereits 72 Großraumflugzeuge vom Typ Boeing 787 bestellt.

Die Airline tritt in einen überfüllten und hart umkämpften Markt am Golf ein, in dem etablierte Fluggesellschaften wie Emirates, Qatar Airways und Etihad um ihren Platz kämpfen.

Douglas sagte, es werde keinen Konflikt mit anderen Golf-Airlines geben, da der Großteil ihres Geschäfts aus dem Umsteigeverkehr stamme, während Riyadh Air hauptsächlich Direktflüge von und nach Saudi-Arabien anbiete.

"Eine nationale Fluggesellschaft hat einfach nicht die Kapazität, um die Nachfrage zu befriedigen", sagte er. Zu den bestehenden saudiarabischen Fluggesellschaften gehören die staatliche Saudia, deren Billigfluglinie Flyadeal und Flynas.

Riyadh Air plant, im nächsten Jahr an den Kapitalmarkt zu gehen. "Es wird wahrscheinlich eine Kombination aus traditionellen Anleihen und nachhaltigen Wertpapieren sein", fügte er hinzu.

Die Airline habe 150 Mitarbeiter eingestellt, darunter 20 Piloten, sagte Chief Operating Officer Peter Bellew gegenüber Reuters und fügte hinzu, dass sie bis 2030 rund 170 Flugzeuge betreiben wolle.

Bis zu 150 neue Jets für Saudia und Flyadel

Derweil steht der Mutterkonzern, die Saudia Group, zudem kurz vor einer Einigung über eine Bestellung von 100 weiteren Schmalrumpfflugzeugen, die für die Töchter Saudia und Flyadeal bestimmt sind. Der Konzern will dabei aber vom Hersteller die Zusage für die Lieferung von mehr als 50 weiteren Flugzeugen, wie dieser mitteilte.

Abdullah Al Shahrani, Generaldirektor für Kommunikation und Medienangelegenheiten der Saudia-Gruppe, lehnte es ab, den Namen des Flugzeugherstellers zu nennen. Sagte aber, Probleme in der Lieferkette seien einer der Gründe, warum man sich nicht auf mehr als 100 Flugzeuge geeinigt habe.

"Wir bestehen darauf, mehr als 150 zu bekommen", sagte Al Shahrani in einem Interview auf der Dubai Air Show. "Wir warten auf die Bestätigung des Herstellers, dass er in der Lage ist, mehr als 150 zu produzieren. Die Saudia Group wolle den Auftrag noch in diesem Jahr bekannt geben, so Al Shahrani weiter.

Sowohl Saudia als auch Flyadeal setzen Flugzeuge der Airbus A320-Familie ein. Flyadeal hatte sich bereits 2019 gegen eine Option zum Kauf von Boeing 737 Max entschieden.

Obwohl der Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen zu Flugausfällen im gesamten Nahen Osten geführt hat, erklärte Al Shahrani, Saudia sei davon nicht betroffen. Man mache sich keine Sorgen über künftige Auswirkungen auf das Geschäft.