Riyadh Air vor Ankündigung einer Großbestellung

Die neu gegründete saudische Airline Riyadh Air will bald eine neue Bestellung verkünden: Laut CEO Tony Douglas handelt es sich um eine "beträchtliche" Menge von Schmalrumpfflugzeugen. Das Geschäft sei ein klares Signal der Absicht.

Riyadh Air wird in den kommenden Wochen den Kauf einer "beträchtlichen" Anzahl von Schmalrumpfflugzeugen ankündigen, so der Chef der neu gegründeten Fluggesellschaft, die 2025 an den Start gehen soll.

Der ehemalige Chef von Etihad Airways, Tony Douglas, wurde im März an die Spitze von Riyadh Air berufen, die sich im Besitz des saudi-arabischen Public Investment Fund befindet. Nach der vorläufigen Bestellung von 72 Großraumflugzeugen vom Typ Boeing 787 erklärte Douglas, dass nun Schmalrumpfflugzeuge an der Reihe seien.

"Sehr, sehr klares Signal der Absicht"

Tony Douglas © ADAC

"Wir haben unsere Narrowbody-Kampagne abgeschlossen", sagte er in einem Interview. "Ich denke, wir werden sie wahrscheinlich in den nächsten Wochen ankündigen." Spekuliert wird über eine Ankündigung auf der Dubai Air Show vom 13. bis 17. November.

Douglas wollte nicht sagen, wie viele Flugzeuge Riyadh Air kaufen werde, bezeichnete den Auftrag aber als "beträchtlich" und sagte, das Geschäft sei "ein sehr, sehr klares Signal der Absicht". Es sei die größte Neugründung seit Qatar Airways, sagte er.

Riyadh Air Boeing 787 © Riyadh Air

Saudi-Arabien will seine Wirtschaft diversifizieren

Die Gründung einer zweiten nationalen saudischen Fluggesellschaft neben dem bestehenden Flag-Carrier Saudia ist Teil des Plans Saudi-Arabiens, seine Wirtschaft zu diversifizieren. Douglas erklärte, er sei zuversichtlich, dass es eine Nachfrage nach Reisen geben werde.

"Wir sind nicht gut genug vernetzt. So einfach ist das", stellte er fest und erklärte, dass die neue Fluggesellschaft von der schnell wachsenden Wirtschaft Saudi-Arabiens und einem Plan, mehr Touristen in das Königreich zu bringen, profitieren werde.

Auf die Frage, ob die neue Airline nach Fusionen und Übernahmen Ausschau halten werde, um ihr Wachstum voranzutreiben, antwortete er: "Nein, das ist organisch."

Riyadh Air will nach Europa und Nordamerika starten

Die ersten Ziele von Riyadh Air werden große europäische Städte sowie Ziele an der Ostküste der Vereinigten Staaten und Kanadas sein, führte Douglas auf. Der Erstflug ist für das zweite Quartal 2025 geplant.

Bis dahin werde sich Riyadh Air Slots an den großen Flughäfen gesichert haben, obwohl Drehkreuze wie London Heathrow bereits an der Kapazitätsgrenze arbeiteten.

"Es wird nicht einfach sein, aber wir haben keinen Grund, nicht zuversichtlich zu sein, dass wir es schaffen werden", sagte er.