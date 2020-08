Spanien-Rückkehrer sorgen für Schlangen an Flughafen-Testzentren

Die Einstufung von Spanien als Corona-Risikoland führt langen Wartezeiten an den Flughafen-Teststationen. Die kostenlosen Corona-Tests für Rückkehrer sorgen zudem weiter für Diskussionen. Lufthansa will derweil weiter nach Spanien fliegen.

Nach der Einstufung von Spanien als Risikoland ist der Andrang auf das Corona-Testzentrum an den Flughäfen deutlich gestiegen. Reiserückkehrer, vorwiegend aus Spanien, mussten an den verschiedenen Testzentren teils Schlange vor dem Corona-Testzentrum stehen.

Zwar sei es in der Regel vergleichsweise zügig gegangen, beschrieb ein Flughafensprecher die Lage am Beispiel Stuttgart. Wenn aber mehrere Maschinen gleichzeitig ankamen, hätten die Reisenden schon mal bis zu eine Stunde warten müssen. Allein am Sonntag gab es dem Sprecher zufolge 14 Abflüge nach Spanien (ohne die Kanaren) und 13 Ankünfte von dort - darunter elf Ankünfte aus Palma/Mallorca.

Passagiere aus Risikogebieten sind zu einem Corona-Test verpflichtet, müssen aber nicht das Testzentrum am Flughafen nutzen. Ebenso ist es möglich, den Test innerhalb von drei Tagen beim Hausarzt oder einem anderen Testzentrum nachzuholen. Nur mit einem negativen Test dürfen die Reisenden die vorgeschriebene Quarantäne vorzeitig verlassen.

Neben der Einstufung als Risikoland gilt auch eine Reisewarnung für Spanien - mit Ausnahme der Kanaren. Nach Angaben des DRV werden alle Reiseveranstalter in den kommenden Tagen geplante Reisen zu den von der Reisewarnung betroffenen Zielen absagen. Das gehört zum Standardverfahren nach einer Reisewarnung, die zwar kein Reiseverbot bedeutet, aber Pauschaltouristen eine kostenlose Kündigung des Reisevertrages ermöglicht.

Lesen Sie auch: Spanien ist ab sofort Corona-Risikogebiet

Politische Diskussion um Reiserückkehrer

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verteidigte die Reisewarnung der Bundesregierung. "Das ist kein Reiseverbot, aber die klare Ansage: Wer aus dem Spanienurlaub kommt, muss in Quarantäne, solange er kein negatives Testergebnis hat", sagte Spahn der "Bild am Sonntag". "Und wer trotz der Warnung nach Spanien fährt, sollte sich und andere auch im Urlaub schützen. Partyurlaub ist in dieser Pandemie unverantwortlich."

Während der Bundesgesundheitsminister die Kostenfreiheit des Tests verteidigte, sprach sich sein Parteikollege und niedersächsische Vize-Ministerpräsident Bernd Althusmann in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" dafür aus, dass bei gezieltem Ansteuern von Risikogebieten auch Touristen zur Kasse gebeten werden sollten. "Bei weiterhin hohem Infektionsrisiko weltweit sollten wir ernsthaft darüber sprechen, ob nicht diejenigen, die sich bewusst und ohne zwingenden Grund der Gefahr aussetzen und in ein ausgewiesenes Risikogebiet reisen, im Anschluss ihren Corona-Test selber bezahlen."

Grünen-Chefin Annalena Baerbock warf Spahn vor, die Corona-Tests für Rückkehrer aus Risikoländern viel zu spät angeordnet zu haben. Inzwischen seien tausende Urlauber bereits nach Deutschland zurückgekehrt.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach begrüßte die Entscheidung des Auswärtigen Amts. "Mallorca ist inzwischen klar ein Risikogebiet", sagte er der "Rheinischen Post" und warnte: "Wir müssen leider mit vielen infizierten Rückkehrern rechnen."

Lesen Sie auch: Erneut mehr Corona-Infektionen unter Reiserückkehrern Analyse

Veranstalter kritisieren Reisewarnung für ganz Mallorca

Deutsche Tourismuskonzerne haben die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für Mallorca bedauert. "Sie schadet Mallorca und verunsichert die Verbraucher", kritisierte Mark Tantz, Geschäftsführer DER Touristik Deutschland, am Montag. "Es ist wichtig, dass Urlauber Klarheit über ihre Reisemöglichkeiten haben. Dafür ist es notwendig, dass zwischen differenzierten Reisehinweisen und Reisewarnungen ganz klar unterschieden wird."

Auch Branchenprimus Tui bedauerte, dass es eine Reisewarnung für ganz Mallorca gebe statt für die Stadt Palma oder regional betroffene Orte der Insel. "Viele Gäste melden sich bei uns und möchten bleiben", sagte ein Tui-Sprecher. Im Hotel oder auf einer Finca auf dem Land seien sie weit entfernt von Partys. "Die Gäste vor Ort haben schon einen guten Blick dafür, wie die Lage ist." Der Veranstalter bittet seine Gäste, in den nächsten sieben Tagen die Rückreise anzutreten. Tui sagte Reisen nach Mallorca zunächst bis zum 24. August ab.

Bei DER Touristik gilt der Stopp für das spanische Festland und die Lieblingsinsel der Deutschen bis vorerst 21. August. Gäste vor Ort können entscheiden, ob sie frühzeitig die Heimreise antreten oder den Urlaub fortsetzen wollen. Von dem Angebot der vorzeitigen Heimreise machten bislang aber nur wenige Urlauber Gebrauch. Nicht betroffen sind die Kanarischen Inseln, für die es keine Reisewarnung gibt.

Auch die FTI Group lässt Pauschalurlaubern die Wahl, ob sie vorzeitig die Heimreise antreten möchten. "Viele Gäste haben sich aber dafür entschieden, ihren Urlaub wie geplant fortzusetzen", sagte der Geschäftsführer der FTI Group, Ralph Schiller. "Die erneute Reisewarnung für das spanische Festland und die Balearen trifft Urlauber, Hoteliers und natürlich auch uns als Veranstalter hart", sagte er. Sicherheit und Gesundheit gingen aber bei einer solchen Entscheidung vor. Der Veranstalter hat zunächst Reisen nach Mallorca bis zu diesem Dienstag (18. August) abgesagt. An dem Tag soll das weitere Vorgehen überprüft werden.

Alltours lässt hingegen Kunden entscheiden, wie sie vorgehen möchten. "Wir überlassen es den Kunden, ob sie ihren Urlaub auf Mallorca verbringen möchten", hatte Alltours-Inhaber Willi Verhuven am Wochenende gesagt. Er verwies auf Äußerungen von Außenminister Heiko Maas, wonach eine Reisewarnung kein Reiseverbot sei. Im Allgemeinen sagen Veranstalter geplante Pauschalreisen nach einer Reisewarnung ab.

Die Folgen für die Buchungen sind nach Angaben der Veranstalter derzeit nicht abzusehen. Griechenland, das vergleichsweise wenig von der Corona-Pandemie betroffen ist, zählt zu den gefragtesten Urlaubszielen am Mittelmeer. Die Nachfrage für die Türkei steigt nach der Aufhebung der Reisewarnung für Ferienregionen des Landes.

Die Lufthansa hält unterdessen mit der Tochter Eurowings ihr Mallorca-Angebot von 180 Flügen aus Deutschland pro Woche aufrecht. Es gebe weiterhin genug Nachfrage von Menschen, die reisen wollten oder gar müssten, sagte ein Unternehmenssprecher.

Lesen Sie auch: Ryanair fährt Flugangebot wieder zurück

Tourismus-Aktien geben nochmals deutlich nach

Die Entwicklungen um das beliebteste Reiseland der Deutschen haben am Montag an den Börsen die Aktien der Reise- und Tourismusanbieter belastet. Nach der Reisewarnung sagte der Reisekonzern Tui alle Pauschalreisen dorthin ab. Den Kunden werden Umbuchungen angeboten. Die an der Londoner Börse notierten Aktien von Tui büßten daraufhin 3,3 Prozent ein. Bei Tui seien die vergangenen Wochen enttäuschend verlaufen, so die Analysten. Nur dank der staatlichen Unterstützungen für das Unternehmen werde dieses es aber wohl über den Winter schaffen.

Am deutschen Markt traf es erneut die Papiere der Lufthansa, die um 1,7 Prozent nachgaben. Auch die Aktien des Flughafenbetreibers Fraport verloren der mittelgroßen Werte 1,5 Prozent. Auch die Aktien der vom Tourismus stark abhängigen Billigflieger Ryanair und Easyjet mussten zum Wochenbeginn Federn lassen: Die Papiere fielen an der Londoner Börse jeweils um 1,4 Prozent. Der europäische Reise- und Freizeitsektor war mit minus 0,6 Prozent der schwächste aller 19 Sektoren.