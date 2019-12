Rimowas Electronic Tag funktioniert dank Bagtag wieder mit Lufthansa

Mit einer neuen Version der Lufthansa-App gelingt wieder die Datenübertragung von elektronischen Gepäckbändern auf die Rimowa-Koffer. Geholfen hat dabei allerdings nicht Rimowa. Stattdessen hat sich EBT-Konkurrent Bagtag angepasst.

Smart gegen Smart: Links Rimowas Koffer mit elektronischem Luggage Tag, rechts Horizn mit Akkupack. © Andreas Sebayang / Andreas Sebayang

Kurz vor Weihnachten ist es der Lufthansa gelungen, dass Electronic Luggage Tag von Rimowa-Koffern mit iPhones iOS 13 wieder ansprechbar zu machen. Die version 7.10.2 der Lufthansa-App kann Gepäckinformationen zu Rimowa-Koffern senden. Wie berichtet funktionierte die Datenübertragung zum E-Paper-Display der Rimowa-Koffer nicht mehr, wenn iOS-Nutzer die neue Version 13 des Betriebssystems installiert hatten. In Folge dessen ließen sich weder elektronische Gepäckbänder noch Bilder oder Kontaktdaten übermitteln. Letzteres bietet sich an, wenn eine Fluggesellschaft kein Electronic Bag Tag (EBT) unterstützt.

Android-Nutzer waren von dem Problem nicht betroffen. Für iOS musste die Lufthansa aber kreativer werden, wie das Unternehmen auf Nachfrage mitteilte. Hieß es zunächst, man arbeite mit dem Hersteller Rimowa an einer Lösung, hat die Lufthansa eine andere Lösung gefunden. Die eigenen Entwickler konnten an der Rimowa-Logik in dessen Softwareentwicklungsumgebung nicht viel machen, da diese Logik gekapselt ist und die Lufthansa keinen Zugriff auf den Quellcode hat.

Lesen Sie auch: Rimowas Electronic Luggage Tag ist am Ende

Als Alternative hat dafür der EBT-Konkurrent Bagtag der Lufthansa ausgeholfen, indem deren SDK an die Rimowa-Koffer angepasst wurden. Damit dürften auch zukünftige Probleme mit Rimowa lösbar sein.

Lufthansa nannte auch den Grund, warum die Rimowa-Koffer keine Gepäckinformationen mehr annahmen. Apple hat mit iOS 13 die API-Aufrufe verändert. Zwar sei die Lufthansa-App ausgiebig mit der Beta von iOS 13 getestet worden, doch die Veränderung der API-Aufrufe ist erst mit der finalen Version integriert worden und hat damit die Fluggesellschaft überrascht.

Die Rimowa-App für den Koffer bleibt derweil im defekten Zustand in Apples App Store. Die Funktionen dieser Anwendung kann die Lufthansa nicht reparieren. Rimowa hat die App zuletzt vor fast zwei Jahren aktualisiert. Anwender äußern sich äußerst kritisch im App Store über die App, ohne dass es eine Reaktion des Herstellers gibt.