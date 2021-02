Rhein-Neckar-Air startet ab 12. Mai von Kassel nach nach Sylt

Rhein-Neckar-Air wird auch in diesem Sommer wieder von Kassel nach Sylt fliegen. Laut einer Meldung des Flughafen Kassel startet die Verbindung am 12. Mai. Geflogen wird zweimal pro Woche mit einer Do328. Die Flugperiode endet am 30. Oktober.