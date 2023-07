Restrukturierung: Fedex ernennt John Dietrich zum neuen CFO

Am Abend entladen Arbeiter auf dem Los Angeles International Airport einen Airbus A300F4-605R von FedEx mit der ersten Lieferung des COVID-19-Impfstoffs

Fedex hat am Montag den ehemaligen CEO von Atlas Air Worldwide, John Dietrich, mit Wirkung zum 1. August zum neuen Chief Financial Officer ernannt. Er tritt die Nachfolge von Michael Lenz an, der bis Ende des Jahres als Senior Advisor tätig sein wird.

Der Paketzusteller besetzt aktuell weitere Posten in seinem Finanzteam neu, um sein Geschäft neu auszurichten und seine Margen "in einer sich schnell verändernden Wirtschaft zu sichern".

Diese Entwicklung kommt Monate nachdem das Unternehmen nachhaltige Kostensenkungen in Höhe von vier Milliarden US-Dollar (3,56 Milliarden Euro) bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 angekündigt hat.

Im vergangenen Geschäftsjahr hat Fedex unter anderem rund 29.000 Stellen abgebaut, 18 Flugzeuge außer Dienst gestellt sowie Büros geschlossen.