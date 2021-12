Um 16.41 Uhr hob am Donnerstagnachmittag der letzte je ausgelieferte Airbus A380 vom Werk in Hamburg-Finkenwerder ab. Das Flugzeug mit der Baunummer MSN272 und dem Kennzeichen A6-EVS war die 251. für Airlines und die 123. für den entscheidenden Kunden Emirates gebaute A380. Nur 14 Jahre nach der ersten Ablieferung an Singapore Airlines im Jahr 2007 ist Schluss mit der Produktion des größten Verkehrsflugzeugs der Welt, das nach Investitionen von geschätzten 30 Milliarden Euro die wirtschaftlichen Erwartungen weit verfehlt hat.

Von weit her angereist

Irgendwie schien jemand Regie zu führen an diesem Dezembernachmittag am Zaun in Finkenwerder, umgeben von Marschwiesen und Deichen. Es war der erste helle Tag der Woche, sogar mit ein wenig Sonne, jetzt stand der Mond bereits hoch oben am Himmel über dem Tower des Werksflugplatzes. Bereits Stunden vor dem Start um 16 Uhr pilgerten aktuelle und ehemalige Airbus-Mitarbeiter, Flugzeug-Fans sowie ganze Familien mit Kindern auf den Aussichtshügel neben dem Auslieferungszentrum.

Die Tatsache, dass die Piste in Finkenwerder überhaupt bis hierher verlängert worden war, geht auf die A380 zurück. Das Programm hat das Gesicht des gesamten Stadtteils erheblich verändert: So war Anfang des Jahrtausends eine ganze Elbbucht, das Mühlenberger Loch, zugeschüttet worden, um darauf neue Werkshallen für die A380-Produktion zu errichten.

Die A380 begeistert die Menschen offensichtlich immer noch wie am ersten Tag - egal ob Passagiere, Mitarbeiter oder Zaungäste. Manche scheuten sogar eine sehr weite Anreise nicht.

Der letzte je gebaute Airbus A380 rollt zum Start auf dem Airbus-Werksflughafen Hamburg-Finkenwerder. © Andreas Spaeth / Andreas Spaeth

"Ich bin gerade eben mit dem A380-Linienflug von Emirates aus Dubai hier in Hamburg angekommen und dann direkt hierher", sagte Arun Rajagopal, ein junger Inder, der schon lange in Dubai lebt und dort acht Jahre lang für die Social-Media-Abteilung von Emirates gearbeitet hatte, bevor er die Airline verließ.

"Heute bin ich rein privat hier, nur für eine Nacht, dann geht es zurück. Ich musste das unbedingt selbst sehen. Die A380 ist ein einmaliges Flugzeug, die letzte Auslieferung geht uns allen nahe", so Rajagopal gegenüber airliners.de.