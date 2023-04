In idealer Entfernung zum Aufsetzpunkt sind sie versammelt. Mitarbeiter, Journalisten, Spotter, die übliche Entourage. Erwartungsvoll blicken alle dorthin, wo der Airbus A380 der Lufthansa auftauchen soll. Er ist auf dem Weg von Leipzig nach München, wo die Piloten Touch-and-Go trainiert haben.

Gnädig der Wettergott, der es zum Touchdown leicht aufklaren lässt. Und da kommt es, das weltgrößte Passagierflugzeug. Es schwebt richtiggehend herein, fast majestätisch wirkt es, und lässt den Eurowings A320, der auf den Start wartet, richtig klein aussehen.

Nach der Landung rollt der Riesenvogel, begleitet von zuerst zwei, dann fünf Follow-Me-Fahrzeugen, fast greifbar nahe an den Schaulustigen vorbei, dreht eine Art Ehrenrunde am Flughafen, und stoppt vor der Werft der Lufthansa Technik. Das letzte Stück in die Halle bewältigt die A380 gezogen von einem Schlepper.

Die "Spirifankerl Band" spielt auf, der Stand mit Currywurst und Kartoffelsalat ist eröffnet – es herrscht Volksfeststimmung in der Halle. Und das alles für ein leeres, nicht neues Flugzeug, von dem Lufthansa Konzernchef Carsten Spohr lange gesagt hat, dass es nicht zurückkehren wird. Jetzt sollen sechs von ursprünglich 14 zurückkommen, denn es fehlt an Kapazitäten. Und jetzt ist die Nummer Eins da, und passt gar nicht ganz in die Halle mit seinen fast 73 Metern Länge. Handys und Fotoapparate klicken um die Wette.

Kontinuierlich betreut, gewartet und mit Software-Update

Großer Rummel um Martin Hoell, Flottenchef der Airbus-Intercont-Flotte in München. © Lufthansa { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/04/hoell-Xt1a4T__square__399", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Lufthansa"} }

Martin Hoell, Flottenchef der Airbus-Intercont-Flotte in München, strahlt wie das Flugzeug. Er freut sich, dass dieses mit der Kennung "Mike Kilo" alle Checks in Frankfurt und Manila hinter sich hat und jetzt voll flugtauglich vor ihm steht. "Als wir die Flugzeuge wegen Corona im spanischen Teruel abgestellt haben, haben wir nicht geglaubt, dass es je wieder zurückkommen wird", erzählt er. Und, dass die geparkten Flugzeuge dennoch kontinuierlich betreut worden sind, bewegt wurden und auch die Triebwerke gestartet worden sind. "Damit das Flugzeug 'am Leben' bleibt." Nicht einmal Parken ist also billig.