Die Anzahl der Flugzeuge am Himmel nimmt wieder zu. Fluglotsen müssen den dichten Verkehr organisieren und überwachen – eine verantwortungsvolle Aufgabe. Das ist Tim Eggerts Beruf. Der 21-Jährige zählt zu den jüngsten Fluglotsen Deutschlands.

Ohne Tim Eggert darf kein Flugzeug in Mannheim an diesem Tag starten oder landen. Hoch über dem City Airport dirigiert der Pfälzer aus dem Tower den Flugverkehr. Mit gerade einmal 21 Jahren ist Eggert einer der jüngsten Fluglotsen Deutschlands – und wirkt erstaunlich routiniert.

"Die Abwechslung macht diesen Beruf so interessant", sagt er. "Kein Tag ist wie der andere. Mal schwitzt man, weil so viel zu tun ist, und der Finger schmerzt vom Funken. Dann wiederum ist etwa Nebel – und hier ist gar nichts los." Dann fordert ein Flugzeug seine ganze Aufmerksamkeit.

"Mannheim Tower, Delta Uniform Foxtrott", meldet sich ein Pilot, die Stimme kommt krächzend aus dem Lautsprecher. Eggert weist ihm eine Landebahn zu und notiert den Ankömmling auf einem Streifen in einem Kasten vor ihm. So hat der Lotse stets im Blick, welche Flugzeuge sich an- oder abgemeldet haben. Ist eins gelandet oder gestartet, fliegt der Streifen aus dem Kasten. Schon naht die nächste Maschine. "Delta Echo Mike for Taxi", tönt es aus dem Lautsprecher.

Ein Businessjet fährt in Mannheim am Tower und der Abfertigungshalle vorbei. © dpa / Uwe Anspach

Eggert ist auch im Cockpit zuhause

Der Himmel ist Eggerts Leidenschaft. Schon mit 14 Jahren sitzt er in einem Segelflugzeug, zwei Jahre später macht er den Pilotenschein und wechselt zum Motorflugzeug. Mit gerade einmal 20 Jahren wurde Eggert im vergangenen Jahr Deutschlands wohl jüngster Fluglotse.

Dass er beide Perspektiven kennt, Tower und Cockpit, ist ihm wichtig. "Ich kann mich in Piloten hineinversetzen." Sein Vater Dirk ist selbst Fluglotse und heute Geschäftsführer der Firma Rhein-Neckar Air.

Tim Eggert steigt immer noch ins Cockpit. "Manchmal fliege ich für ein Wochenende nach Langeoog oder auch nur für ein Mittagessen nach Idar-Oberstein", sagt er und schmunzelt. "Da kenne ich ein Restaurant mit tollen Rumpsteaks."

Eggert hat in Speyer und Böhl-Iggelheim gewohnt und fühlt sich nun auf der anderen Rhein-Seite wohl. Jedes zweite Wochenende schiebt er Dienst im Tower. In Mannheim arbeiten neun Fluglotsen in Schichten, meist zu zweit, von 6 bis 21 Uhr.

Ausbildung dauert etwa drei Jahre

Lotsen der Deutschen Flugsicherung (DFS) benötigen Abitur. "Wenn sie direkt im Anschluss bei der DFS beginnen und eine Ausbildung etwa drei Jahre dauert, kann man mit 21 Jahren voll ausgebildeter Lotse sein", sagt ein DFS-Sprecher. Bei der DFS ausgebildete Lotsen können dann an einem der 15 internationalen Verkehrsflughäfen, an denen die DFS die Flugsicherung erbringt, arbeiten.

An Regionalflughäfen wie Mannheim ist jedoch meist nicht die DFS für die Flugsicherung zuständig, sondern in der Regel Flugsicherungsdienstleister wie das DFS-Tochterunternehmen DFS Aviation Services oder Austrocontrol.

Die DFS-Tochter ist in Memmingen, Friedrichshafen, Lahr, Karlsruhe/Baden-Baden, Magdeburg-Cochstedt, Paderborn, Dortmund, Mönchengladbach und Weeze zuständig. Die österreichische Flugsicherung kontrolliert in Deutschland unter anderem in Augsburg, Heringsdorf, Lübeck, Oberpfaffenhofen, Parchim, Hof/Plauen, Braunschweig/Wolfsburg, Kassel/Calden, Sylt und Frankfurt/Hahn.

In Tim Eggerts Fall lief die Ausbildung aber nicht über einen dieser Anbieter ab, da die Rhein-Neckar Flugplatz GmbH bereits seit 2007 ein eigenes Easa-Zertifikat zur Erbringung von Flugsicherungsdienstleistungen hält, wie Dirk Eggert gegenüber airliners.de erklärt.

"In Sachen Ausbildung sind wir daher flexibel bei der Auswahl der Flugsicherungsakademie in Europa. Mein Sohn hat wie die meisten Fluglotsen von Austro Control und DFS Aviation Services an den deutschen Regionalflughäfen die Ausbildung bei der Tschechischen Flugsicherungsakademie in Prag absolviert."

Tim Eggert © City Airport Mannheim

Gerade hat Tobias Decker mit Eggert die 77 Stufen hoch in den Tower erklommen. Er hält Kontakt zu den sogenannten Centerlotsen in Frankfurt, die den Luftraum in einem größeren Radius im Blick haben.

"Als Fluglotse musst du immer ein Ohr beim Kollegen haben, um zu hören, was aktuell läuft", sagt Decker. Für mehr als zwei Menschen bietet der Tower in Mannheim kaum Platz. Hinter Eggert und Decker steht ein Tisch mit einer Kaffeemaschine und mit Krimskrams, eine quietschende Tür führt zu einem kleinen Außenbereich – das war es.

Konzentration, Achtsamkeit und Verantwortung

Fluglotsen müssen immer konzentriert sein, haben hohe Belastung und Verantwortung. Ein Moment Unachtsamkeit oder eine Fehlentscheidung kann Leben kosten. "Der 1. Juli 2002 ist in der Ausbildung durchaus ein Thema", sagt Decker.

Damals stießen über Überlingen ein Passagierflugzeug und eine Frachtmaschine zusammen. 71 Menschen starben. "Dass ein solches Unglück selten passiert, gibt einem Sicherheit, dass Ausbildung und System funktionieren", sagt Eggert.

Der Mannheimer Airport zählt bis zu 40.000 Flugbewegungen im Jahr. "Vordrängeln gibt's nicht", sagt Decker. Eggert ergänzt: "Wer wann und wie operiert, organisieren wir."

An diesem Tag muss ein Sportflugzeug einem Privatjet Pilatus PC-24 den Vorzug lassen. "Das ist auch eine Geldfrage", sagt Eggert. "Wenn ein Sportflugzeug fünf Minuten warten muss, verbraucht es Sprit für einen Euro. Die Triebwerke eines Jets hingegen fressen in fünf Minuten gleich Sprit für 250 Euro."

Die Auswahl bei Fluglotsen ist hart. Nötig sind etwa eine räumliche Vorstellungskraft und ein überdurchschnittliches Konzentrationsvermögen. Wie lange will Eggert den Job machen? "Das entscheidet eigentlich der Arzt", sagt er und zuckt mit den Achseln. "Wenn er sagt 'Ihre Augen und Ohren lassen nach', ist meist Schluss."