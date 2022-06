In Doha hat sich der Weltairlineverband Iata getroffen. Andreas Spaeth zeigt auf, wie Lufthansa-Konzernchef Carsten Spohr beim größten Branchentreffen seit drei Jahren den Spagat zwischen Euphorie und Ernüchterung meistert. Beobachtungen aus Doha vom Airbus A380 bis zu Jennifer Lopez.

Carsten Spohr traut sich was: Während fast alle Chefs der großen Airlines der Welt mehr oder weniger salbungsvolle Huldigungsadressen zum 25-jährigen Dienstjubiläum von Akbar al Baker an der Spitze der gleich alten Gesellschaft Qatar Airways in die Kamera sprechen, gratuliert ihm Spohr mit einem Grinsen zum Jubiläum als "Chef der zweitbesten Airline der Welt."

Spohr ist zum Jahrestreffen der Linienluftfahrtorganisation Iata in Doha diese Woche, dem ersten großen Konklave seit drei Jahren, selbst mit Qatar Airways angereist und dürfte schmerzlich genau wissen, wie weit seine Lufthansa gerade im Servicelevel auf allen Ebenen den Arabern unterlegen ist. Aber das focht ihn noch nie an.

Unvergessen ist, wie er bei der letzten Iata-Hauptversammlung in Doha 2014 (die aktuelle wurde kurzfristig aus Shanghai nach Katar verlegt) dem nach einem Autounfall damals den Arm in einer Schlinge tragenden Al Baker von der Bühne erklärte: "Ich habe ihm doch gesagt, er soll nicht mit Etihad Economy-Class fliegen."