Vom Arbeitsunfall auf dem Vorfeld bis zum Herzflimmern am Check-in – für die Ärzte und Einsatzkräfte der medizinischen Dienste am Frankfurter Flughafen gibt es viel zu tun. Fernreisende können schon vor dem Abflug wichtige Vorbereitungen treffen.

Auch auf Reisen bestens medizinisch versorgt sein? Deutschlands größter Flughafen in Frankfurt verfügt über eine Ambulanz, um Reisenden bei Verletzungen, Krankheiten, aber auch Vorsorgeuntersuchungen zu unterstützen. Dabei unterscheidet sich die Ambulanz am Flughafen Frankfurt von so mancher Hausarztpraxis.

Der "Disaster Truck" steht bereit für den Notfall, der statistisch unwahrscheinlich ist und von dem alle hoffen, dass er niemals eintritt. Doch sollte es am Frankfurter Flughafen tatsächlich zu einer Katastrophe kommen, kann der Wagen direkt vom Tor der Rettungswache auf das Vorfeld fahren.

"Wir haben zwei Gerätewagen für den Massenanfall von Verletzten", erläutert Michael Sroka, Notarzt und Leiter der Medizinischen Dienste des Flughafenbetreibers Fraport. Flughäfen seien weltweit dazu verpflichtet, Material vorzuhalten für den Fall eines Flugzeugabsturzes oder einer ähnlichen Katastrophe.

"Wir haben uns damals entschieden, dieses Material auf zwei Autos zu verladen. Damit können wir eine Größenordnung von etwas mehr als 200 Betroffenen versorgen." Weiteres Material und Personal kommt in einem solchen Fall mit den überörtlichen Kräften aus dem ganzen Großraum Rhein-Main.

Der Alltag sowohl in der Rettungswache als auch in der Flughafenklinik ist allerdings in der Regel deutlich weniger dramatisch. Als Leiter der Medizinischen Dienste ist Sroka zuständig für die akutmedizinische Versorgung.

"Bei uns passiert im Rettungsdienst grundsätzlich das gleiche wie in der Stadt", meint Sroka. Denn eigentlich sei der Flughafen wie eine Kleinstadt mit 50 bis 100.000 Einwohnern, wenn es um die Zahl der Fluggäste, Mitarbeiter und Besucher gehe. "Der Rettungsdienst wird gerufen für dieselben Krankheitsbilder, aber in einem internationalen Terrain", sagt der Notarzt.

Ein Rettungswagen steht am Flughafen Frankfurt bereit. © Fraport

Das könne ein Herzinfarkt sein, ein Krampfanfall, Übelkeit und Erbrechen, Unfälle jeder Art – und, statistisch gesehen etwa einmal im Jahr, sogar eine Geburt. Doch selbst wenn sich an der Art der medizinischen Fälle wenig unterscheidet von dem Aufkommen beim Rettungsdienst außerhalb des Flughafens – die internationale Zusammensetzung der Patienten fordert kulturelle Sensibilität und mehr Fingerspitzengefühl.

"Sie müssen als Arzt, aber genauso auch als Team vom Rettungsdienst den Herzinfarkt bei einem Japaner völlig anders behandeln als bei einem Amerikaner", sagt Sroka. "Die Erwartungshaltung wird völlig unterschiedlich sein." Dann gebe es beispielsweise Kulturkreise, in denen Medikamente in Zäpfchenform völlig inakzeptabel seien.

Anzahl schwerer Arbeitsunfälle "überschaubar"

Die Zahl insbesondere der schweren Arbeitsunfälle sei wirklich überschaubar, heißt es zur Arbeit des Rettungsdienstes am Flughafen. "Natürlich knickt mal einer um, natürlich rutscht mal einer aus. Natürlich haut sich mal einer mit dem Hammer auf den Daumen. Aber das ist in Anbetracht der rund 80.000 Beschäftigten am gesamten Flughafen verschwindend gering."

Ein paar Herausforderungen hat der Einsatzort Flughafen insbesondere an die technische Ausstattung. So steht in der Rettungswache ein sogenannter Tiefgaragenrettungswagen, der in der Bauform sehr niedrig ist. "So können wir in den Tiefgaragen, die ja teilweise mehrere Ebenen unter dem Terminal sind und wirklich weite Laufwege haben, schnell und effektiv das Material zum Patienten bringen – und natürlich auch einen Patienten transportieren.", sagt Sroka.

"Das würden wir eher nur machen, um aus der Tiefgarage wieder zu größeren Rettungswagen zu kommen." Daneben steht der Geländerettungswagen, der sich gerade bei den Flughafen-Baustellen als nützlich erwiesen hat. Ob Matsch und Schnee oder einen Meter hoch stehendes Wasser – der Wagen kommt durch.

Die etwa 50 Beschäftigten des Rettungsdienstes, die in drei Schichten arbeiten, kommen im Jahr auf etwas mehr als 5000 Einsätze. Während die Rettungswache im Sicherheitsbereich des Flughafens liegt, befindet sich die Flughafenklinik auf der "Landseite" nahe des Terminal 1.

"Wir können viele Fälle erstversorgen, aber natürlich nicht final zu Ende behandeln", sagt Sroka, während er die Tür mit der Aufschrift "Notfallambulanz" öffnet. Der Ausdruck Klinik sei ohnehin missverständlich. "Wir haben keine Betten."

Die Klinik sei zwar 24 Stunden am Tag geöffnet, aber die ärztliche Sprechstunde ist von sieben Uhr morgens bis 16 Uhr am Nachmittag. "Danach gibt es den Notarzt, wenn es eben um Leib und Leben geht, aber nicht mehr für Husten, Schnupfen, Heiserkeit."

Die meisten der Besucher der Flughafenklinik kämen wegen "Befindlichkeitssachen, mit denen man üblicherweise zum Hausarzt geht" zu Sroka und seinem Team. Wichtig sei es, vor dem Aufbruch zur Reise diejenigen zu finden, "die wirklich ernsthaft krank sind", sagt Sroka.

"Der Schmerz in der Brust kann ja auch mal der Herzinfarkt sein. Das ist dann unser Auftrag, diese zwei, drei pro Tag rauszufischen aus der Masse und entsprechend die Weichen zu stellen." Insofern seien die Ärzte der Flughafenklinik auch "ein bisschen Weichensteller."

Fahrzeuge des Rettungs- und Notarztdienstes am Flughafen Frankfurt. © Fraport

Beurteilung der Flugtauglichkeit im Auftrag der Airlines

Flughafenspezifisch ist dann wieder die Beurteilung der Reise- und Flugtauglichkeit im Auftrag von verschiedenen Airlines – das sei ein "tägliches Geschäft." Dennoch hat die Flughafenklinik bei der Ausstattung ein bisschen mehr als die klassische Hausarztpraxis – etwa auch einen Schockraum, wenn es am Check-in oder Gepäckband tatsächlich zu einem Herzinfarkt kommt.

Eher selten kommen Fernreisende, die sich nach der Rückkehr aus dem Urlaub nicht gut fühlen. "Leider sind es eher Einzelfälle, weil die Mehrzahl der Leute, die sich krank oder kränklich nach Hause schleppen, nach der Landung auch noch den Weg nach Hause antreten", sagt Sroka. "Das sind dann genau die Patienten, die potenziell auch Schaden nehmen, weil wir natürlich als erstes auf den Koffer gucken würden und am Koffer-Tag schon sehen würden: Ah, kommt aus dem Malaria-Gebiet."

Wenn der Patient dem Hausarzt aber nicht erzähle, dass er sich in einem Gebiet in der Ferne aufgehalten habe, habe dieser dann Tropenkrankheiten wie Malaria, Dengue-Fieber, Zika oder andere exotischere Krankheiten eher nicht im Blick. "Vor diesem Hintergrund würden wir uns natürlich schon wünschen, dass unsere Expertise von den Rückkehrern mehr genutzt wird."

Vor der Reise ist allerdings insbesondere die Impfstelle der Flughafenklinik gefragt. "Wir haben eine eigene Gelbfieber-Impfstelle, die von der WHO akkreditiert ist", sagt Sroka. "Wir machen sehr intensive individuelle reisemedizinische Beratung. Und wir haben den Luxus, dass wir große Kühlschränke haben, dass wir leistungsfähige Apotheken haben, dass wir auch wenn Impfstoff gelegentlich knapp ist, immer noch mal so ein bisschen einen Puffer haben und aus unseren Vorräten leben können."

Termine für eine Impfberatung und anschließende Impfung können online gebucht werden. "Und dann bespricht man individuell den Reisestil, die Reiseziele, die besonderen Risiken", erläutert Sroka.

Zudem gebe es Vorsorgeuntersuchungen für Menschen mit Vorerkrankungen, die sich nicht sicher sind, ob sie sich die Strapazen einer Reise antun sollen. Hinzu kommen Untersuchungen für Freiwilligendienste in Ländern des globalen Südens.

"Wir versuchen, den Menschen ohne Ansehen von der Person, der Religion, der Nationalität und der Krankenversicherung zu helfen", betont Sroka. Denn im Notfall sei im internationalen Setting des Flughafens nicht immer klar, wer für die Behandlung zahle.

"Nur weil einer nicht versichert ist über die kassenärztliche Vereinigung, wenn er einen Herzinfarkt hat, wird er trotzdem behandelt. Über das Geld reden wir hinterher." Es gelte, "erst mal Arzt sein."