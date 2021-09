Seit dem 7. September gibt es einen Corona-Reisekorridor zwischen Singapur und Deutschland. Über die sogenannte "Vaccinated Travel Lane" (VTL) können Geimpfte nun ohne Quarantänebeschränkungen einreisen. Zahlreiche andere Voraussetzungen machen den Trip aber beschwerlich. Andreas Spaeth hat es dennoch gewagt und reiste auf Einladung des Singapore Tourism Board, Marina Bay Sands Hotel und Singapore Airlines.

"Du fliegst nach Singapur? Oh ich bin ja so neidisch!" So reagierten viele Freunde und Bekannte als ich ihnen von meiner ersten Fernreise seit Frühjahr 2020 erzählte. Das fand ich erstaunlich, denn ein Traumziel ist der südostasiatische Stadtstaat normalerweise nicht wirklich, eher ein effizientes Sprungbrett in andere asiatische Länder oder ein angenehmer Stopover.

Aber Singapur ist auch ein strenger und autoritärer Staat, der bei Einheimischen und Besuchern deswegen auch gerne doppeldeutig als "Fine City" (Fine für "schön" und für "Strafe") bezeichnet wird, aufgrund seiner vielfältigen Sanktionen selbst bei kleinstem Fehlverhalten.

Und so hält Singapur seine Grenzen seit Anfang der Pandemie radikal abgeschottet, die rund sechs Millionen Einwohner sitzen seit anderthalb Jahren auf ihrer Insel an der Südspitze des asiatischen Kontinents fest, dürfen nicht einmal über die Brücke ins gegenüberliegende Malaysia. Das rührt an ihr Selbstverständnis, bezieht das Land - kleiner als Hamburg - doch sonst alle Prosperität aus seiner Drehkreuzfunktion. Gerade im Luftverkehr ist der Changi Airport einer der wichtigsten Hubs weltweit.

Das muss man sich verdeutlichen, um zu verstehen, warum die Passagiere von Flug SQ325 von Frankfurt nach Singapur vergangenen Dienstag eine solch besondere Rolle als Hoffnungsträger spielten. Der Flug war der erste sogenannte "Vaccinated Travel Lane (VTL)"-Flug, nur offen für Passagiere, die unter dem neuen Schema in Singapur einreisen wollen. Lufthansa startet mit VTL-Flügen eine Woche später, am morgigen Donnerstag.

Ein bürokratischer Marathon

Doch um an Bord der Boeing 777-300ER zu gelangen, deren Business Class gut und die Economy Class etwa zu einem Drittel gefüllt war, musste ein bürokratischer Marathon absolviert werden. Zuerst war der "Vaccinated Travel Pass" (VTP) online zu beantragen, Grundvoraussetzung: Man muss in Deutschland leben und vollständig geimpft sein. Außerdem die letzten 21 Tage vor Abreise in Deutschland verbracht haben – was natürlich innerhalb der EU niemandem nachzuweisen oder überprüfbar ist, so wie sich das die Bürokraten in Singapur vielleicht vorstellen.

Dann müssen wir zwei PCR-Tests in Singapur an Tag drei und sieben des Aufenthalts vorauszahlen (auch wenn man weniger als sieben Tage im Land ist, auch das noch ein Fehler im System) plus einen Test direkt nach Ankunft am Flughafen, macht zusammen umgerechnet rund 230 Euro. Zuvor muss man dann noch selbst maximal 48 Stunden vor Abflug in Deutschland einen PCR-Test durchführen, was auch oft um die hundert Euro kostet. Weit über 300 Euro kommen also schon mal an zusätzlichen Kosten auf alle Reisewilligen zu – für Geschäftsreisende mag das keine große Rolle spielen, für Urlauber macht es die Reise unattraktiv.

Erstflug im Corona-Reisekorridor nach Singapur. © airliners.de / Andreas Spaeth

Um überhaupt in Frankfurt ins Flugzeug einsteigen zu dürfen, muss jeder Reisende auf seinem Smartphone zudem die Installation der "Trace Together"-App nachweisen – ohne die geht in Singapur nichts. Das ist alles verwirrend, ich muss diverse Papiere vorzeigen, den VTP, meinen negativen PCR-Test vom Vortag, Anmeldungen für die Tests in Singapur, eine Bescheinigung dass meine Krankenversicherung auch bei einer etwaigen Corona-Infektion in Singapur für mich aufkommt.

Alles liegt bereit – doch dann, wie peinlich, soll ich meine installierte App vorzeigen – und es zeigt sich ich habe die falsche runtergeladen! Mit dem langsamen Flughafen-WLAN muss ich jetzt die richtige App herunterladen.