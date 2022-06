Seit 2018 haben die Airbus-Mitarbeiter an dem neuen Flagschiff A321 XLR gearbeitet. Am 15. Juni hob der kleine Langstreckenjet zu seinem Erstflug ab – für die Beschäftigten und das Management ein überraschend emotionaler Moment.

Michael Menking sieht nicht aus wie ein emotionaler Mensch. Der Leiter des A320-Programms bei Airbus hat schon einiges erlebt. Eben hatte er noch eher nüchtern eine Präsentation gehalten, von "sehr guten Marktchancen" für die A321 XLR gesprochen, deren Orderbuch bis zu diesem Morgen nach airliners.de-Informationen auf genau 508 Festbestellungen gestiegen war.

Michael Menking erklärt, es gebe schon eine gewisse Euphorie bei den Mitarbeitern an diesem Juni-Mittwoch im Werk Hamburg-Finkenwerder, heute, wo der neueste Bestseller des europäischen Herstellers zum ersten Mal abheben soll.

"Wir haben diesem Moment entgegengefiebert"

"Wir arbeiten seit 2018 an der A321XLR, 1500 Mitarbeiter bei Airbus und Zulieferern waren daran beteiligt, das ist ein ganz besonderer Moment und das spüre ich auch", sagt Menking, der inzwischen neben der Start- und Landebahn steht. Dann biegt vom Vorfeld kommend der Prototyp der A321 XLR auf die Startbahn ein und Menken verwandelt sich plötzlich fast in einen Livereporter im Radio. "Da kommt der Flieger gerade reingerollt", spricht er aus, was alle Anwesenden sehen, "wir haben diesem Moment entgegengefiebert."

Airbus A321 XLR hebt ab. © Airbus

Hinter einem niedrigen Zaun zur Piste auf dem Werksgelände tummeln sich Mitarbeiter aus den Werkshallen in gelben Westen und pflaumen sich gegenseitig an: "Was willst Du denn hier, das Ding ist doch schon fünfmal geflogen?", fragt einer grinsend seinen Nachbarn. Das war dann aber wohl eher ein normaler A321 Neo oder ein A321 LR, beide sind von außen kaum vom A321 XLR zu unterscheiden.

Alle Augen richten sich ans Ende der Startbahn in Richtung Elbe, noch kurz zuvor war genau hier mit der "Queen Mary 2" eines der größten und berühmtesten Kreuzfahrtschiffe der Welt vorbeigeglitten.