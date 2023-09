Aus den "Midfield Gardens" am Flughafen Berlin-Brandenburg ist das neue Quartier "Horizn BER City" geworden. Im Oktober beginnt die Vermarktung der ersten großen Fläche für drei bis vier Gebäude, die zuvor als "Nukleus" bekannt wurde. Ein Vor-Ort-Besuch.

Die Vorstellung der "Horizn BER City" am Flughafen BER.

Am Berliner Flughafen geht es los mit der Vermarktung eines Gebiets, das zuvor als "Midfield Gardens" bekannt war: In der "Horizn BER City" sollen sich neue Gewerbeflächen direkt an der Flughafenzufahrt zwischen den Runways ansiedeln.

Dort befindet sich eine große, 24 Hektar große Fläche mit direktem Zugang zum Terminal, der Autobahn und dem Schienenverkehr. Die südlichen Gebiete werden vom Elly-Beinhorn-Ring durchschnitten, der später mal ein Boulevard werden soll.

Wer mit dem PKW zum Terminal 1 fährt, der kann diese Fläche, die derzeit allenfalls für Parkplätze, unter anderem für das Personal, genutzt wird, kaum übersehen. Denn der Bereich, den die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) vermarkten will, ist bereits mit Straßen erschlossen, es fehlen aber die Gebäude.

Das soll sich in Bälde ändern. Diese neue "City", nicht zu verwechseln mit der "Airport City" in unmittelbarer Terminal-Nähe, bietet in neun Entwicklungsbausteinen viel Platz für die nächsten 20 Jahre. Bis zu 555.000 Quadratmeter Geschossfläche sollen hier entstehen.

BER will Kontrolle über Entwicklung behalten

Vergeben wird das Gelände nach einem noch nicht weiter ausgeführten Erbbaurechtsvertrag. Die Flughafengesellschaft bleibt also Besitzer des Areals, während Projektentwickler darauf bauen. Das soll dem Flughafen langfristig Einnahmen bringen, statt auf einem Schlag Geld für einen Grundstücksverkauf einzunehmen.

"Horizn BER City": Das Gebiet an der Flughafenvorfahrt aus der Vogelperspektive. © FBB / Günther Wicker

Bei der Nutzung hat der Flughafen darum auch sehr konkrete Vorstellungen. Denn in der neuen Flughafen-Stadt sollen am Abend nicht einfach die Bürgersteige hochgeklappt werden. Das soll eine Mischnutzung gewährleisten, die zum Verweilen einlädt.

Dazu gehören etwa kleinteilige Gastronomieangebote, Parkgebiete und sogar ein Kulturangebot. Allerdings schließt der Flughafen Multiplex-Kinos aus. So etwas wie "großräumige Vergnügungsstätten" sollen in diesem Entwicklungsgebiet nicht entstehen.