Um einen sicheren und reibungslosen Flughafenbetrieb zu gewährleisten, wird am Münchner Flughafen zwischen Anfang November bis Mitte April ein umfangreicher Winterdienst eingesetzt.

Jede Schicht besteht aus über 200 Einsatzkräften, die im Normalfall dafür sorgen, dass die Flächen innerhalb des Flughafenzauns von Schnee und Eis befreit sind.

Dass der Winterdienst trotz der Vorbereitungen nicht immer reibungslos funktionieren kann, hat die vergangene Woche gezeigt. Starker Schneefall und Eisregen legten den Flughafen München über Stunden und Tage lahm.

Dabei kann die Schnelle Wintereingreiftruppe am Flughafen München insgesamt auf eine Flotte von immerhin 178 Fahrzeugen zurückgreifen, darunter 148 für die Räumung der Flugbetriebsflächen und 30 für Straßen, Wege und Parkflächen im öffentlichen Bereich.

Doch das hat in der vergangenen Woche nicht ausgereicht. Der Winterdienst habe berichtet, dass die Schneemenge des Wochenendes vom 2. bis 3. Dezember nahezu der Menge einer kompletten Wintersaison entspricht, heißt es auf Anfrage beim Flughafen.

Insgesamt sind am Flughafen während der Wintermonate rund 600 Frauen und Männer im Einsatz, von denen allerdings etwa 520 aus der Landwirtschaft und Fuhrunternehmen aus der Region stammen und somit nicht direkt beim Flughafen angestellt sind.

Kritisiert wurde zuletzt an dieser Situation, dass die Traktoren der Bauern ausfallen, sobald sie es aufgrund der Straßenverhältnisse selbst nicht zum Flughafen schaffen.

Gerüchte, wonach am Flughafen zudem nur vier Enteisungsfahrzeuge im Einsatz gewesen wären, wies der Flughafen gegenüber airliners.de zurück. Der Winterdienst sei mit allen Beschäftigten und Fahrzeugen rund um die Uhr im Einsatz gewesen.

Fahrzeuge des Winterdienst beseitigen Schnee auf dem Vorfeld des Flughafens München. © Flughafen München GmbH { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/11/atf8373-lKAVyh__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Flughafen München GmbH"} } Fahrzeuge des Winterdienst beseitigen Schnee auf dem Vorfeld des Flughafens München. © Flughafen München GmbH

Problematisch sei am vergangenen Wochenende vor allem die Beschaffenheit des Schnees gewesen. Ist dieser schwer und nass, so beeinträchtige dies die Räumarbeiten auf dem Flughafen. So sei es am Wochenende gewesen, wie ein Sprecher des Flughafens auf Anfrage von airliners.de bekräftigt.

"Der Schnee war so kompakt und schwer, dass die Räumung der Betriebsflächen immer mehr Zeit in Anspruch genommen hat, die Abfertigung der Flugzeuge immer schwerer wurde und die Enteisung der Flugzeuge länger gedauert hat", heißt es.

Räumung der Pisten in 30 Minuten

Bei Schneefall müssen große Flächen geräumt werden. Allein die beiden Start- und Landebahnen, Vorfelder und Rollwege umfassen eine Fläche von rund 5,6 Millionen Quadratmetern, was in etwa mehr als 780 Fußballfeldern entspricht. Für die Räumung einer Start- und Landebahn benötigt man unter normalen Umständen etwa 30 Minuten, so der Flughafen.

Um die Räumung durchzuführen, werden nicht nur Traktoren mit Schneepflügen eingesetzt, sondern auch eine Vielzahl von Spezialfahrzeugen, darunter 22 Kehrblasgeräte, sechs Verladefräsen und eine Pistenraupe. Der gesammelte Schnee wird auf sechs speziell angelegte Schneedeponien abgeladen.

Fahrzeuge des Winterdiensts beseitigen Schnee am Flughafen München. © Flughafen München GmbH { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/11/atf5899b-d3ZNQa__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Flughafen München GmbH"} } Fahrzeuge des Winterdiensts beseitigen Schnee am Flughafen München. © Flughafen München GmbH

Insgesamt kommen während einer normalen Saison bis zu 2,2 Millionen Kubikmeter Schnee zusammen. Um sicherzustellen, dass das dabei entstehende Schmelzwasser nicht in die Umwelt gelangt, gibt es ein unterirdisches Auffangbecken.

Aus Umweltschutzgründen reinigt der Münchner Flughafen die Verkehrsflughäfen mechanisch. Nur bei Vereisungsgefahr der Betriebsflächen werden Enteisungsmittel eingesetzt. Anstelle von Enteisungsflüssigkeit wird auf einem Teil der Flächen Quarzsand ausgebracht. Rinnen an beiden Seiten der Startbahnen fangen das abtauende Wasser auf und leiten es zu einem Rückhaltebecken. Von dort wird das Schmelzwasser kontrolliert an das Klärwerk in Eitting weitergeleitet.

Frühwarnsystem warnt vor Glatteis, "Eisbären" enteisen Flugzeuge

Generell wird der Winterdienst durch die Verkehrsleitung des Flughafens alarmiert, die den Zustand der Betriebsflächen rund um die Uhr überwacht.

Die Verkehrsleitung nutzt dabei neben den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes auch ein Glatteisfrühwarnsystem, das von 18 Messstellen am Flughafen Daten bezieht. Zusätzlich werden die Bremswerte auf den Start- und Landebahnen regelmäßig von Spezialfahrzeugen geprüft.

Nicht nur die Verkehrsflächen des Flughafens werden in der kalten Jahreszeit in einem betriebssicheren Zustand gehalten, sondern auch die Flugzeuge. Dies wird von den sogenannten "Eisbären" der Gesellschaft für Enteisen und Flugzeugschleppen am Flughafen München (EFM) durchgeführt.

Diese Spezialfahrzeuge sprühen unmittelbar vor dem Start Enteisungsmittel auf die Flugzeuge. Die EFM enteist pro Jahr bis zu 15.000 Flugzeuge. Das verbrauchte Enteisungsmittel wird größtenteils recycelt.

Nur in Ausnahmesituationen muss der Flughafen dennoch kapitulieren. Die Erfahrungen der Eisregen-Lage vor gut einem Jahr habe beispielsweise am Montagabend in Abstimmung mit den Behörden und Airlines dazu geführt, aus Sicherheitsgründen den Betrieb am Dienstag für einen halben Tag einzustellen, erläutert der Sprecher des Flughafens gegenüber airliners.de.

"In der Nacht zum Dienstag entstand auch, wie angekündigt, eine mehrere Millimeter dicke Eisschicht, die dann nach dem Regen am Dienstag in der früh durch den Winterdienst beseitigt werden und der Flugbetrieb gegen 12:00 Uhr wie geplant wieder aufgenommen werden konnte", fügt der Flughafen-Sprecher hinzu.