Remote-Tower am Flughafen Erfurt in Betrieb

Die DFS nimmt den nächsten Remote-Tower in Betrieb: Der Flugverkehr am Flughafen Erfurt-Weimar wird jetzt aus Leipzig kontrolliert. Ein anderer Regionalflughafen wird bereits seit einiger Zeit "ferngesteuert".

Fluglotse am "Remote Tower Control"-System am Flughafen Leipzig/Halle.

Ab sofort wird der Flugverkehr am Flughafen Erfurt-Weimar aus Leipzig kontrolliert. Dort betreibt die Deutsche Flugsicherung (DFS) ihr "Remote Tower Control"-Center (RTC).

In Erfurt kommen für die Remote-Kontrolle hochauflösende Video- und Infrarotkameras zum Einsatz, die den Fluglotsen einen Rundumblick liefern, wie die DFS mitteilt. Außerdem wurden statische sowie schwenkbare Vorfeldkameras installiert, mit denen sich Details heranzoomen lassen.

Durch die Infrarottechnik haben die Lotsen laut DFS sogar eine deutlich verbesserte Sicht, vor allem bei Dunkelheit. Mithilfe des RTC-Systems lassen sich außerdem Bewegungen von Flug- und Fahrzeugen manuell oder automatisch verfolgen und auf den Monitoren hervorheben.

Von der "Fernsteuerung" erwartet sich die Flugsicherung, dass sie Personal effizienter und flexibler einsetzen kann. Das soll die Kosten senken und die Produktivität erhöhen. Die DFS ist an allen 16 als "international" deklarierten Flughäfen in Deutschland für die Flugsicherung zuständig.

Saarbrücken wird bereits "ferngesteuert"

Erfurt-Weimar ist der zweite Flughafen, der von Leipzig aus im Blick gehalten wird. Seit Dezember 2018 überwacht die DFS bereits den Airport in Saarbrücken aus der Ferne. Ende kommenden Jahres soll der Flughafen Dresden folgen.

Infrarot und Videokameras im Remote-Tower-System der DFS. © DFS

"Mit der Teilnahme an diesem Projekt leisten wir einen guten Beitrag zur weiteren Steigerung der Effizienz des deutschen Flugverkehrssystems", sagte Gerd Stöwer, Geschäftsführer des Flughafens Erfurt-Weimar.

Elf Mitarbeiter der DFS aus dem Erfurter Tower wechseln nun in das "Remote Tower Control"-Center nach Leipzig. Dort stoßen sie zu den zehn Fluglotsen, die bereits im Dezember 2018 aus Saarbrücken kamen. Am Saarbrücker Flughafen wurden von Leipzig aus bisher mehr als 36.000 Flüge mit mehr als 600.000 Passagieren kontrolliert. Auswirkungen auf die Luftraumnutzer hat es in dieser Zeit laut DFS nicht gegeben.

Ihr Remote-Tower-System hat die DFS gemeinsam mit Frequentis entwickelt. Die Video- und Infrarotsensoren stammen den Angaben nach von Rheinmetall Defence Electronics. Das System wollen die Partner nun international Vermarkten. Zusammen mit Frequentis hat die DFS dafür eigens das Joint Venture "DFS Aerosense GmbH" gegründet.

Die Lösung ist aber nicht das einzige auf dem Markt. Bereits seit Ende 2017 hatte das DLR das Multi-Remote-Tower-Verfahren auf Basis eines Simulators in Braunschweig getestet. Der Flugplatz war zuletzt im Gespräch als ein weiterer Standort für ein Remote-Tower-Center. Die ersten Remote-Tower-Konzepte gab es 2015 in Skandinavien. Seitdem sind auch in den USA und Großbritannien sowie in den Niederlanden Flughäfen mit Remote- sowie Virtual-Tower-Systemen ausgestattet worden.