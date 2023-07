Reliable Robotics: FAA macht Weg frei für Flugtests ohne Piloten

Reliable Robotics hat von der FAA grünes Licht für die Erprobung und Zertifizierung vollautomatischer Flugzeugsysteme erhalten. Das Unternehmen plant, Flugzeuge so umzurüsten, dass keine Piloten mehr an Bord benötigt werden. Interesse kommt nicht nur vom Militär.

Reliable Robotics hat von der Federal Aviation Administration (FAA) die Genehmigung erhalten, seinen Plan zur Erprobung und Zertifizierung vollautomatischer Flugzeugsysteme fortzusetzen. Das teilte das Unternehmen nun mit.

"Wir sind drei bis vier Jahre davon entfernt, Flugzeuge in einem vernünftigen Umfang fernsteuern zu können", sagte Robert Rose, Mitbegründer und CEO des in Kalifornien ansässigen Unternehmens. Reliable Robotics plant, sein autonomes Flugsystem an andere Unternehmen zu lizenzieren.

"Wir wollen auf mehreren Flugzeugchassis präsent sein (und) in mehreren Märkten verkaufen", einschließlich Fracht- und Militäranwendungen, sagte Rose, der zuvor als Manager bei Tesla und SpaceX beschäftigt war.

Reliable Robotics arbeitet daran, vorhandene Flugzeuge so umzurüsten, dass diese ohne Piloten fliegen können. Dabei geht es zunächst um Kleinflugzeuge wie die Cessna 208 Caravan, aber auch um größere Maschinen.

Das US-Verteidigungsministerium ist aktuell daran interessiert, die Software und Hardware von Reliable Robotics auf der KC-135 zu installieren. Die KC-135 basiert auf der Boeing 707, die noch aus den späten 1950er Jahren stammt und zum Betanken sowie für Frachttransporte eingesetzt wird.

Die Nasa arbeitet ebenfalls mit Reliable Robotics zusammen, um automatisierte Flugzeuge zu erforschen. Die Raumfahrtagentur sagte, dass die Testdaten zur Bewertung von Flugbahnverfahren für zukünftige Flugzeuge verwendet werden sollen.

Meilenstein des 21. Jahrunderts?

Im Oktober 2021 hatte Reliable 100 Millionen US-Dollar (rund 90,7 Millionen Euro) von Investoren eingesammelt. Rose erklärte, dass das Unternehmen zwar nicht aktiv Geld einwerbe, aber "definitiv zusätzliches Kapital benötige".

Er geht davon aus, dass die automatisierten Systeme des Unternehmens bis zum Ende des Jahrzehnts in Passagierflugzeugen installiert sein werden und damit ein Jahrzehnt der Tests und Zertifizierungen abschließen.

"Die Kosten sind hoch und der Zeitrahmen ist lang, aber der Nutzen ist enorm", sagt er. "Ich bin fest davon überzeugt, dass die Menschen zurückblicken werden und dies als einen der Meilensteine des 21. Jahrhunderts bezeichnen werden, als die Luftfahrt ihr Versprechen wirklich erfüllt hat."