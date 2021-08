Rekordstrafen gegen US-Passagiere

In der Coronavirus-Pandemie hat das schlechte Verhalten der US-Passagiere massiv zugenommen. Die amerikanische Luftfahrtbehörde hat in diesem Jahr bereits Strafen in Höhe von insgesamt einer Million Dollar verhängt.

Passagiere tragen Mundschutz als Maßnahme gegen das Coronavirus am Flughafen.

In den USA hat die Zahl mit Vorfällen widerspenstiger Passagiere in der Coronavirus-Pandemie drastisch zugenommen. Das hat nun Konsequenzen. Die von der amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA verhängten Geldstrafen gegen Passagiere haben in diesem Jahr bereits eine Million Dollar erreicht.

Zuletzt hatte die FAA Bußgelder gegen 34 Passagiere verhängt, die auf Flügen gepöbelt haben, teilweise sogar mit Gewalt. Die Bußgelder gegen sie belaufen sich den Angaben der Behörde auf insgesamt mehr als eine halbe Million Dollar und liegen zwischen 45.000 und 7500 Dollar.

Nach den jüngsten Zahlen der FAA hat es in diesem Jahr 3889 Berichte über unangemessenes Verhalten von Passagieren gegeben. Das sei ein rapider Anstieg der Vorfälle seit 2020, betonte die Flugaufsicht. Im Jahr 2021 wurden demnach mehr als 630 Untersuchungen zu ungebührlichem Verhalten eingeleitet. Im Jahr 2019 gab es nur 146 Untersuchungen, während es 2018 und 2017 lediglich 159 beziehungsweise 91 Untersuchungen gab.

Stress und Alkohol als Ursachen

Als Ursache für den massiven Anstieg wird die Pandemie angeführt. So fördere der zusätzliche Stress, ein Flugzeug zu besteigen, im Zuge der Regeln, die gegen die Ausbreitung des Virus erlassen worden, das ungebührliche Verhalten mancher Passagiere.

Was jedoch in Amerika anders ist als überall sonst auf der Welt, ist die Tatsache, dass der widerspenstige Passagier in Zeiten von Corona fast ausschließlich ein amerikanisches Phänomen ist. Einige geben dem Alkohol die Schuld. Mehrere US-Fluggesellschaften haben den Ausschank von alkoholischen Getränken daher eingestellt.

Das eigentliche Problem ist jedoch die bundesweite Maskenpflicht, die das Tragen von Masken auf Flughäfen und im Flugzeug vorschreibt. Von den fast 3900 Berichten über ungebührliches Verhalten, die die FAA in diesem Jahr erhalten hat, beziehen sich 2867 auf Passagiere, die sich weigern, eine Maske zu tragen.

In Deutschland wird ein vergleichbar schlechtes Verhalten der Passagiere nicht registriert. Es gebe zwar Maskenverweigerer, die Zahl sei aber überschaubar, heißt es von deutschen Fluggesellschaften.