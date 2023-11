Rekordreiseverkehr in den USA – Sturm zieht ab

Die Skyline von New York City ist hinter den Flugzeugen zu sehen, die am LaGuardia Airport in New York auf ihren Start warten.

Millionen von US-Amerikanern drängten sich am Mittwoch vor Thanksgiving auf den Flughäfen oder machten sich auf den Weg. Es war der verkehrsreichste Tag, seit die Pandemie die Tradition der Besuche bei Freunden und Verwandten über das lange Feiertagswochenende praktisch zum Erliegen gebracht hatte.

Ein ausgedehnter Sturm, der am Dienstag weite Teile des Ostens der USA mit Regenschauern und Sturmböen heimgesucht hatte, zog nach Angaben des Nationalen Wetterdienstes am Mittwoch von der Küste ab. Die Befürchtungen, es könne zu erheblichen Flugverspätungen kommen, ließen somit nach. Der Sturm, der an der Ostküste literweise Regenschauer brachte, soll sich bis Donnerstag weitgehend legen.

Zwischen dem 17. und 27. November werden die US-Fluggesellschaften eine Rekordzahl von 29,9 Millionen Passagieren befördern, neun Prozent mehr als im Vorjahr und 1,7 Millionen mehr als vor der Corona-Pandemie, so der Branchenverband Airlines for America.

Am Dienstag wurden an den Sicherheitskontrollstellen der Flughäfen 2,6 Millionen Passagiere kontrolliert, mehr als je zuvor an einem Dienstag vor Thanksgiving, so die U.S. Transportation Security Administration. Für Mittwoch wurde ein noch größerer Andrang erwartet.

Bis Mittwochmittag hätten die großen US-Fluggesellschaften nur wenige Flugausfälle zu verzeichnen gehabt, was ein gutes Zeichen für den Rest des Tages sei, sagte Mike Arnot, ein Sprecher des Luftfahrtanalyseunternehmens Cirium.

Sinkende Benzin- und Flugpreise haben Reisen erschwinglicher gemacht, da die Inflation zurückgegangen ist. Laut "GasBuddy", einer Website zur Überwachung der Benzinpreise, sind die Benzinpreise seit Mitte September um 15 Prozent gesunken, während die Reisewebsite "Hopper" Flüge für die Thanksgiving-Woche um 14 Prozent billiger angeboten hat als im Vorjahr.

Die beiden großen Flughäfen in Houston, Texas, rechneten für die Zeit vom 16. bis 28. November mit einem Rekordfluggastaufkommen. In Houston werden rund 2,4 Millionen Passagiere erwartet, elf Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, so die Flughafenleitung.