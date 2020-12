Die Reiselust der Menschen ist trotz Corona ungebrochen. Vor allem die Quarantäne-Bestimmungen frustrieren aber. Das ist das Ergebnis der aktuellen Trend-Umfrage des Frankfurter Institute for Aviation and Tourism. Da hilft nur ein Test, für den die meisten sogar selbst zahlen würden.

Das Institute for Aviation and Tourism (IAT) der Frankfurt University of Applied Sciences hat die zweite Trend-Umfrage zum Thema Reisen während Corona ausgewertet. In einem Gastbeitrag beschreibt IAT-Projektleiter Manuel Wehner die Unterschiede zur Umfrage im März und nennt, was Anbieter aus den Ergebnissen lernen können.

Manuel Wehner © Manuel Wehner / PicturePeople Frankfurt MyZeil Über den Autor Manuel Wehner ist Projektleiter für den Aufbau des Institute for Aviation and Tourism (IAT) an der Frankfurt University of Applied Sciences. Er studierte Management and Technology (M.Sc.) an der TU München und in Mexiko sowie dual Luftverkehrsmanagement (B.A.) in Frankfurt und Riad. Als Fachreferent der Fraport AG leitete er 2017 den Testbetrieb von autonomen Shuttlebussen am Flughafen Frankfurt. Kontakt: m.wehner@fb3.fra-uas.de

Etwas Bewunderung für die bayerische Test-Strategie zu COVID-19 sei gestattet: Jede Bürgerin und jeder Bürger kann seit Juli kostenfreie Tests durchführen lassen, auch ohne Symptome, nur zur Sicherheit, so oft wie nötig. Geschäfts- und Vielreisenden stehen viele Optionen zur Verfügung: der Drive-Through an der Theresienwiese, Tests an Flughäfen und Grenze, beim Hausarzt und Schnelltests bei ausgewählten Ärzten, die das Ergebnis für 35 Euro binnen 30 Minuten telefonisch durchgeben.

Den passenden Arzt findet man in Bayern so: Postleitzahl im Internet eingeben und man bekommt die Ärzte angezeigt, die in der Nähe Corona-Tests anbieten. In der Praxis wird die Krankenkassen-Karte oder der Personalausweis vergezeigt; der Abstrich erfolgt vor der Tür und mittels QR-Code erfährt man das Ergebnis in der Regel nach 24 bis 48 Stunden im Internet. So sind kleinere Reisen und der Besuch von Familie und Geschäftspartnern mit gutem Gewissen wieder möglich geworden.

Die ausführliche Erwähnung von Corona-Test leitet die Darstellung der Umfrageergebnisse ein, die das Institute for Aviation and Tourism (IAT) der Frankfurt University of Applied Sciences unter der Schirmherrschaft von Professor Rupprecht gemeinsam mit Amadeus Germany im Oktober zum wiederholten Male durchgeführt hat.

Bei dieser Trend-Umfrage mit 750 Befragten wurden Corona-Tests relativ viel Raum eingeräumt. Das Testangebot beeinflusst das Reisen unmittelbar, und zwar positiv. Tests sind nicht nur vor der Reise, sondern auch für die Rückreise wichtig, um zeitnah wieder in den Alltag zurückkehren zu können. Der Zeitfaktor spielt hierbei eine zentrale Rolle für die Befragten: Wie zeitnah kann ein Test durchgeführt werden, wie lange dauert das vor Ort und wie schnell ist das Ergebnis verfügbar. Idealerweise lautet die Antwort für alle drei Fragen: so schnell wie möglich, planbar und zuverlässig.

Über die Hälfte bereit, Tests selbst zu bezahlen

Touristische Anbieter können die Reisebereitschaft also steigern, wenn sie komfortable und schnelle Corona-Tests anbieten. Über die Hälfte der Befragten würde die Tests auch aus eigener Tasche bezahlen. Was liegt also näher, als die Tests mit in das Reiseangebot aufzunehmen? Reiseveranstalter könnten sie mit in ihr Paket schnüren (Pauschalreisen genießen in Corona-Zeiten generell einen höheren Stellenwert im Vergleich zu "selbst gebuchten" Einzelleistungen). Airlines könnten das Testen, den freien Mittelsitz und kontaktlose Services als Ancillary Services zur Auswahl oder im Rundum-Sorglos-Paket anbieten.

Ein weiterer Hebel ist die Flexibilität touristischer Anbieter: Je flexibler sich beispielsweise eine Airline bezüglich kostenfreier Stornos oder Umbuchungen zeigt, desto eher wird gereist und desto optimistischer wird gebucht. Die Flexibilität von Mietwagen-Anbietern und Hotels wird im Vergleich zu anderen touristischen Anbietern am höchsten eingeschätzt. Es lohnt sich, zu überlegen, an welchen Flexibilitäts-Schrauben noch gedreht werden könnte, um weiteres Vertrauen zu schaffen.

Wichtigkeit der Bedingungen, um wieder wie vor Corona reisen zu können © IAT

Vertrauensvorsprung in Richtung Digitalisierung

Auch kontaktloses Reisen, bei dem die Nähe zu Personen und das Berühren von Maschinen und Papier vermieden wird, beeinflusst die Reisebereitschaft unmittelbar positiv. Schon bei der Sommer-Umfrage war erstaunlich, wie hoch die Bereitschaft der Befragten war, dafür biometrische Daten bereitzustellen. Ich denke, dass die Branche diesen Vertrauensvorschuss keinesfalls aufs Spiel setzen darf. Reisende sind bereit, Daten wie Name, Adresse, Telefonnummer und in zweiter Linie auch relevante Gesundheitsinformationen zu liefern. Diese sollten ausschließlich im Rahmen der Ermöglichung kontaktlosen Reisens eingesetzt werden, um die Akzeptanz nicht aufs Spiel zu setzen.

Angst vor Quarantäne

Im Vergleich zur Sommer-Umfrage hat sich die Ausgangslage verändert: Während des Sommers war Reisen innerhalb Europas relativ problemlos möglich, bevor im Herbst die Corona-Fallzahlen wieder in eine exponentielle Wachstumsphase übergegangen sind. Im Sommer waren viele Befragten besorgt über nicht-erstattungsfähige Stornierungen. Jetzt waren die Gründe für das veränderte Reiseverhalten ähnlich; allerdings zeigte sich eine größere Bedeutung der Quarantäne-Bestimmungen.

Dieser Bereich ist durchaus frustrierend: Die planungsrelevantesten Faktoren, allen voran die Corona-Fallzahlen im Reise- und Heimatland, sind von der Reisebranche am wenigsten beeinflussbar. Bei der aktuellen Umfrage wurde allerdings sehr deutlich, dass auch politische Maßnahmen, von Quarantäneregeln über Hygienemaßnahmen bis zu Lockdowns, zu den wichtigsten Faktoren zählen und dass die unterschiedlichen, häufig nicht transparenten Rahmenbedingungen entscheidend dazu beitragen, den Menschen die Lust am Reisen zu nehmen.

Trends nach der Krise

Zeit für positive Aspekte: Die Krise könnte Prozesse in Gang setzen oder beschleunigen, die den zunehmenden gesellschaftlichen Bedürfnissen nach Umweltschutz und Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Die Befragten gaben an, dass insbesondere nachhaltiges Reisen jenseits des Massentourismus für sie in Zukunft eine größere Rolle spielen wird. Auch wenn es noch dauern wird, bis der Tourismus nach der Krise wieder vollständig hochfährt, besteht also die Hoffnung, dass die Pandemie zu tiefgreifenden positiven Veränderungen in der globalen Reisebranche führt.

Es sollte nicht das Ziel sein, so schnell und so billig wie möglich wieder so viele Touristen wie möglich zu den Hotspots zu bringen. Dieses Modell war aus gesellschaftlicher Sicht bereits vor der Pandemie strapaziert, in erster Linie für die lokale Bevölkerung in so manchem Zielgebiet. Spätestens jetzt kann ein "Erfolgsmodell" der 2010er-Jahre, die Verbindung aus Massen- und Billigtourismus, als Auslaufmodell gesehen werden. Als praxisorientiertes Forschungsinstitut trägt das IAT dazu bei, die neue Normalität in Luftverkehr und Tourismus vorzudenken und aktiv mit zu gestalten und somit auch der Industrie wichtige Anhaltspunkte für die anstehenden Veränderungen mit auf den Weg zu geben.

Wichtigkeit von Trends nach der Krise © IAT

Interessante Korrelationen

Die Auswertung von weiteren Angaben der Befragten nach bestimmten Präferenzen und Parametern zeigt weitere interessante Korrelationen:

Wer Corona-Tests und kontaktlosem Reisen eine hohe Priorität einräumt, ist eher bereit, dafür zu zahlen. Die Bereitschaft ist bei Geschäftsreisenden besonders hoch.

Für die jüngere Generation spielt kontaktloses Reisen eine größere Rolle. Sie ist auch eher bereit, persönliche Daten zur Verfügung zu stellen. Allerdings nutzt auch die ältere Zielgruppe bereits digitale Lösungen wie Apps.

Befragte aus der DACH-Region sind grundsätzlich zurückhaltender als Befragte aus anderen Ländern, wenn es darum geht, Informationen in eine App zu laden und mehr Daten als unbedingt nötig zu teilen.

Jüngere Menschen zeigen sich häufiger besorgt, sie könnten andere anstecken.

Befragte aus Deutschland und ältere Umfrage-Teilnehmer bewerten die angebotenen Hygienekonzepte kritischer als Befragte aus anderen Ländern und jüngere Teilnehmer.

Geschäftsreisende zeigen weniger Reiselust als Privatreisende.

Die Teilnehmer der Befragung zeigten sich insgesamt pessimistischer als in der vorherigen Umfrage. Mitarbeiter der Tourismus-Branche sind bei der Einschätzung, wie schnell sich die Branche erholen wird, noch pessimistischer als Befragte außerhalb der Branche.

Weitere Ergebnisse Dies ist nur ein Auszug aus den Ergebnissen. Die vollständige Ergebnispräsentation finden Sie hier; die zugehörige Pressemeldung hier. Teil 3 der Befragung, die Winter-Ausgabe, ist bereits in Vorbereitung. Beispielsweise soll untersucht werden, welchen Einfluss die Impfstoff-Entwicklung auf das private Reiseverhalten hat und wie sich die politischen Rahmenbedingungen in 2020 konkret auf Buchungen, Stornos oder Umbuchungen ausgewirkt haben.

Reisende sind optimistischer als Nicht-Reisende

Spannend bleibt die Erkenntnis: Reisen fördert den Optimismus. Menschen, die sich das Reisen nicht nehmen lassen, wenn auch in angepasster Form, sind entspannter. Beispielsweise bewerten Reisende die Flexibilität von Anbietern und Verkehrsmitteln eindeutig besser als Befragte, die während der Pandemie nicht reisen – die Korrelation zeigt sich bei Airlines besonders deutlich.

Diese Erkenntnis führt zu folgendem Fazit: Reisende dürfen in der Pandemie nicht alleine gelassen werden. Während der Reise gibt es beste Möglichkeiten, sie stärker "an die Hand" zu nehmen. Auch bei Menschen, die im Moment nicht reisen, kann durch Flexibilität, neue Services und vor allem Information grundsätzliches Vertrauen zurückgewonnen werden, das im Verlauf der Pandemie verloren gegangen ist.

Die Reiselust der Menschen ist ungebrochen. Dafür gehen sie aber nicht über Leichen, heißt: Reisen werden dann vermieden, wenn die Planung zu umständlich ist oder man sich selbst und andere nicht ausreichend schützen kann. Tagesausflüge in die Umgebung sind in diesem Fall kurzfristig eine schöne Alternative, aber keine gute Perspektive für die Luftfahrtbranche.

Zur Umfrage

An der vorliegenden Oktober-Umfrage nahmen 750 Befragte teil, darunter viele Touristik-Insider und Studenten mit relativ hohem Bildungsniveau. 85 Prozent der Teilnehmer kamen aus der DACH-Region, mehrheitlich aus Deutschland. Die Altersstruktur reicht von 18 Jahren bis ins Rentenalter. Teil 3 der Umfrage-Serie ist bereits in Planung. Das IAT und Amadeus setzen dabei auch weiterhin auf das Branchennetzwerk, um möglichst viele Endkunden zu erreichen.

Entstanden ist die Initiative im Rahmen des Amadeus Executive Round Table "Neustart der internationalen Mobilität und Reisebranche". Sie ist ein Ergebnis des kollaborativen Netzwerks, das seit Mai die ersten Früchte trägt. Beteiligt an dieser Umfrage sind das Institute for Aviation and Tourism (IAT) der Frankfurt University of Applied Sciences in Kooperation mit Amadeus in Deutschland. Die erste Trend-Umfrage wurde als Pilotprojekt im Juli 2020 gestartet. Dieser Text ist in ähnlicher Form zuerst im AmadeusBlog erschienen.