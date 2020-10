Reisewarnung gilt ab 9. November wieder für die ganze Türkei

Die Bundesregierung setzt die Reisewarnung für die ganze Türkei wegen der Corona-Pandemie zum 9. November wieder in Kraft, teilte das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen für die Türkei im Internet mit. Seit Anfang August waren die Touristenregionen am Mittelmeer auf Drängen der Türkei davon ausgenommen.