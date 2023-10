Reiseverband – Großteil deutscher Pauschalurlauber aus Israel zurück

Reisender mit buntem Trolli bzw. Koffer am Flughafen im Terminal

Die meisten deutschen Pauschalreisenden sind seit Beginn der Kämpfe in Israel nach Deutschland zurückgekehrt, wie eine Sprecherin des Deutschen Reiseverbands (DRV) mitteilt. Am Samstag seien mehrere Hundert mit deutschen Veranstaltern in Israel unterwegs gewesen.

Die Urlaubenden seien wohlauf gewesen und zum Großteil inzwischen wieder in die Heimat zurückgeflogen. Veranstalter hätten für diese Woche Reisen nach Israel abgesagt.

Gäste könnten nun auf einen späteren Zeitpunkt oder ein anderes Reiseziel umbuchen. Die Sicherheit der Gäste und der Mitarbeitenden vor Ort habe oberste Priorität, erklärt der DRV.